獨家／逆轉再逆轉！重機驗車合格單 兩小時後竟變廢紙

驗個車一波多折，蔡先生痛批監理站擾民。（圖／東森新聞）





高雄一名重機車行業務蔡先生，日前到苓雅監理站驗車，當時因為排氣口朝上遭驗退；隔天他到楠梓的監理所驗車，卻驗過了。他在社群PO文，痛批監理單位標準不一，沒想到就接到監理站來電，驗車合格單兩小時後遭撤銷，驗車逆轉再逆轉，讓他相當無奈。雖然監理站公開道歉，說是驗車人員疏失，但不少網友熱議，如果當事人不PO文，應該就不會被撤銷。不過蔡先生說，他想突顯問題，並不後悔。

當事人蔡先生vs.記者：「晚上回來，監理站就跟我們說，他要撤銷，因為我回去發完文，下午大概五點多發文，六點多監理站就打過來了。」

廣告 廣告

手中這張重機驗車合格單，竟然兩個小時後就變廢紙。事情已經過了五天，車行業務還是覺得超傻眼。他還接到一張公文，上面寫道，檢驗人員疏於查核，檢驗合格遭撤銷。實際上這部車已經是第二次被驗退。

事情要從一月七號開始說起，當時去驗車，蔡先生與監理站人員爆發衝突，鬧上新聞版面。當時這部重機的排氣管，不是因為翹管，而是排氣口往上，而非水平，所以驗車不過。沒想到一月七號在苓雅監理站沒驗過，隔天蔡先生下午三點多，去楠梓高雄市區監理所驗車，竟然就驗過了，五點多回到社群發文後，晚上六點多就接到監理所電話，告知合格撤銷。

當事人蔡先生vs.記者：「（就很無奈啊，每一個監理站都有自己的標準，很奇怪，很敷衍啦）。你會不會很後悔上網去PO文？（是不會，因為我覺得這本來就是合法的東西了）。」

這部車排氣管已經拆掉，排氣口也送去加工修改，驗個車一波多折，蔡先生痛批擾民，監理所致歉。

高市區監理所車管科科長陳明智：「檢驗人員驗車的時候，沒有很仔細核對這個排氣管的形式，造成這樣子的結果，我們對這個車主也是非常抱歉。」

這兩部重機，它的排氣管都是翹管的，這一台它的排氣孔是往上，不過另外一台的排氣孔，看起來像是水平的，但這樣子是不是就能驗得過，還必須經過監理站認證。

排氣管翹管已經不是驗車重點，水平排氣才符合規定，但經過這個案例，不少重機車友對於監理站的驗車標準，還是怕怕的。

更多東森新聞報導

冷氣團減弱別大意！輻射冷卻發威 7縣市恐跌破10度

不只拿普發1萬！4縣市確定發錢 這類人加碼1千元

農曆春節9天連假 高公局：南向車流集中初一至初三

