獨家／逆風伊朗1：沒革命？罷市全為逃稅 譏流亡皇子：只會花爸遺產

記者彭光偉／採訪報導

大規模反政府抗議人潮走上伊朗第二大城馬什哈德街頭（圖／翻攝自X平台 @visegrad24帳號）

近期國際媒體頻繁報導伊朗內部爆發反政府示威與罷工潮，不過在台灣從事國際貿易多年的伊朗商人Amin接受《三立新聞網》專訪時，提出了截然不同的在地觀察。他直言，外界眼中的「革命前夕」，在當地人眼中往往被過度放大，而近期德黑蘭傳統市場（Bazaar）的關門行動，實則是針對稅務改革的商業抵制他還說海外流亡的前巴勒維王朝皇子（Reza Pahlavi）在伊朗國內根本「沒行情」。

針對外界解讀「商人罷市是為了反抗暴政」，Amin 嗤之以鼻。他深入剖析伊朗特殊的商業生態指出，傳統市場（Bazaar）的大盤商掌握國家經濟命脈，卻長期透過「地下手段」避稅。

Amin 透露業界公開的秘密：「這些大商人都會聘請『退休的稅務局官員』到公司上班。」他舉例，原本該繳 15 萬的稅，經過這些熟門熟路的退休官員「處理」，最後只繳了 3 萬。

近期伊朗政府鐵腕推行稅務電子化，斷了這條財路，才導致既得利益者關門抗議。「這不是革命，這是為了守住荷包」Amin 強調，這是既得利益者對抗政府的改革措施，而非人民起義。

Amin還認為西方媒體過度追捧的「伊朗流亡皇儲」雷扎·巴勒維。他形容對方就像個「長不大的孩子」，幾十年來從未真正工作過，揮霍著父親從伊朗帶走的鉅額財富。

「如果他真的愛國，為什麼不拿父親的遺產為伊朗蓋醫院、修馬路？」Amin 直言，伊朗人看得很清楚，這些海外反對派跟美國一樣，只想透過制裁讓人民餓肚子、逼人民造反，而不是真正關心人民死活。

而對於最高領袖哈米尼，Amin 則將其比喻為「嚴父」，認為在外部勢力環伺下，家裡必須有一位強勢的父親才能守住家業，否則孩子（人民）若沒錢吃飯，很容易就會誤入歧途。

