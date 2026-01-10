獨家／逆風伊朗2：物價飆漲！在台伊朗人淪金融孤兒 控美發動飢餓戰爭

國際中心／彭光偉報導

美國對伊朗實施經濟制裁多年，在台伊朗人 Amin 受訪時無奈表示，制裁手段已經嚴重影響一般平民的生存權利，甚至連在台灣的留學生都受到波及。

Amin 表示，目前約有 150 名伊朗學生在台灣攻讀碩博士，但因為金融制裁，他們無法正常收到家裡的匯款。甚至如果有朋友在伊朗急需用錢，他想從台灣匯個 100 美金（約新台幣 3200 元）回去，走遍各大銀行都會被拒絕。「連寄個郵包都很困難，」Amin 說，這種封鎖讓普通人的生活窒礙難行。

他進一步指出，制裁導致伊朗貨幣貶值、物價飛漲。他形容，過去一顆雞蛋可能只要 3 塊錢，現在漲到 100 塊（以當地購買力換算），「美國以為讓人民餓肚子，人民就會去推翻政府，但大家只會覺得美國很殘忍。」他質疑，為什麼連兒童奶粉、藥品這些人道物資都要受到限制。

Amin 也拿美軍在中東的作為對比。他提到，美國在阿富汗和伊拉克駐軍花費驚人，軍人薪水高，還有承包商浮報垃圾清運費、租金等貪腐問題，「如果把這些錢拿十分之一出來幫當地修路、蓋工廠，當地人早就愛死美國了。」他認為美國選擇把錢花在戰爭和制裁，而不是建設，是中東反美情緒高漲的主因。

