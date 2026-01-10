獨家／逆風伊朗3：痛罵納坦雅胡惡魔！商疑哈瑪斯突襲放水：以肯定知情

國際中心／彭光偉報導

伊朗局勢緊張，針對長年以來以色列與伊朗的衝突，在台伊朗人 Amin 接受《三立新聞網》訪問時，提出了伊朗民間對於戰局的不同解讀。他甚至強烈質疑去年 10 月 7 日哈瑪斯突襲以色列的事件，認為以以色列強大的情報能力，不可能完全不知情。

Amin 分析認為，以色列的情報網滲透極深，連哈瑪斯領袖哈尼雅在德黑蘭的革命衛隊保護下都能被精準暗殺；黎巴嫩真主黨使用的呼叫器（BB Call），以色列甚至能在一年前就滲透供應鏈植入炸藥。「這麼厲害的情報網，怎麼可能不知道哈瑪斯在邊境練兵練了一年？」Amin 懷疑，這可能是以色列為了發動後續戰爭，選擇故意忽視或放任攻擊發生。

對於以色列總理納坦雅胡，Amin 用詞辛辣，痛批他是「惡魔之子」，認為他為了政治利益犧牲了以色列自己的人民。

此外，針對外界指控伊朗意圖種族滅絕猶太人，Amin 駁斥這個說法。他指出，除了以色列之外，中東最大的猶太人社區就在伊朗，境內有十幾座猶太會堂照常運作，伊朗國會裡甚至還有猶太人的保障席次議員。「如果我們真的要殺光猶太人，這些人怎麼可能還在伊朗生活、做生意？」Amin 強調，伊朗反對的是以色列政府的擴張政策，並非針對猶太人。

