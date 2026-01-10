獨家／逆風伊朗4：非獨裁是嚴父！商喻沒他管會亂 曝：他要政府別太兇

國際中心／彭光偉報導

伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。（圖／翻攝自X平台@Khamenei_fa）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在西方媒體眼中，是壓制人權的獨裁者。不過在支持者眼中，他究竟是什麼樣的存在？在台伊朗人Amin接受《三立新聞網》專訪，用「家庭」來比喻國家，直言哈米尼就像家中的父親，「如果父親不管事，孩子就會學壞。」

針對外界批評哈米尼集權，Amin反問：「在一個家庭裡，有妻子、有小孩，誰該控制一切？是父親。」他認為，如果身為一家之主的父親無法掌控局面，或者沒有足夠的能力賺錢養家，孩子就會流落街頭甚至變成小偷。 Amin 直言，伊朗面對外部勢力的敵意，必須要有一位強勢的領導者。「如果他不控制一切，你想讓國家變成什麼樣子？」在他看來，哈米尼的角色是維持國家秩序的關鍵，而非外界形容的暴君。

伊朗2025年底爆發大規模街頭抗爭，社群媒體一度瘋傳哈米尼「病重」甚至「逃往俄羅斯」。Amin強調哈米尼一直都在，他還說在抗議爆發初期，哈米尼其實曾公開向政府喊話。 「他告訴總統，不要對民眾太嚴厲（Harsh），讓他們說話，」Amin 轉述他所接收到的訊息指出，哈米尼認為人民有權利表達不滿，要求政府傾聽。這與西方媒體報導伊朗政府「血腥鎮壓」的形象截然不同。Amin 認為，西方國家之所以討厭伊朗領導層，根本原因不是為了人權，而是忌憚伊朗繼承了「波斯帝國」的歷史與實力，不願見到中東出現一個強大的自主強權。

