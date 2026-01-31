獨家／透天別墅「車庫」改建咖啡吧 縣府查出違建

透天厝的車庫改裝成咖啡吧，客人就像回到自家喝咖啡。（圖／東森新聞）





有網紅推薦屏東一間奇特咖啡吧，竟然是在透天別墅的車庫賣咖啡，還設計內用座位，小店讓人感到很放鬆，不過有網友質疑，車庫能改裝成店鋪嗎？業者留言說有申請營業登記，不過向縣府單位求證，透天的車庫空間沒有申請使用執照，屬於違建，這個結果對咖啡吧業者來說，也相當震驚，說當年買這間房子，不知道車庫是增建。

老闆泡咖啡手法純熟，現磨現沖飄出陣陣咖啡香，小小吧台內一人作業，空間剛剛好，拉遠看這裡可不是普通店面，而是透天厝的車庫改裝，客人就像回到自家喝咖啡，擺幾張露營椅很有氣氛，連網紅都來拍片推薦，不過影片PO上社群卻引起質疑，有網友說，屏東有屏東的玩法，營業登記要怎麼登，私下做就好，竟然還公告天下是車庫改的，大口白自己上字。

廣告 廣告

當事咖啡吧業者：「我們家車庫沒有在停車，我們家車庫後來一直在堆積雜物，會覺得說這個空間浪費有點可惜，那就乾脆就把它整理一下，變成一個咖啡吧，我很多什麼營登那些，全部都已經申請完，都有正常跑完照程序跑完。」

咖啡吧地點在屏東市民享路的巷弄內，業者用自家車庫改裝成新潮的咖啡吧，去年9/18完成營業登記，查詢Google街景圖，在改裝成咖啡吧之前，2021年8月只單純作為車庫使用，繼續往前回溯到10年前，這棟透天厝剛在蓋的時候，可以看到車庫凸出來這一塊，和透天本體建築是一起蓋的，不過縣府一查之下發現，車庫空間當初並未申請使用執照，也就是說屬於違章建築。

屏東縣政城鄉發展處副處長倪國鈞：「本案經初步檢視其所提供之照片，該突出建築行為屬未依法核准之建築，後續將請轄區公所依法查報，並依違章建築處理辦法，相關規定辦理。」

咖啡吧客人：「因為有這個疑慮，影響到我們要不要來這間店，我是覺得不至於啦。」

初步查出是違建，不過還得現勘後才能確認，咖啡吧業者得知消息相當震驚，10年前買了這間全新透天厝，車庫就蓋了，後續會再向縣府查明，看是否有補救辦法，沒想到特色車庫咖啡吧，被網紅推薦後引起議論，最後竟揪出違建。

更多東森新聞報導

新／工程車拉垮電線桿！高雄仁武1666戶停電 台電搶修中

別收厚外套！年前2波冷氣團接力 雨最大地區曝

免費仔哭哭！YouTube正式封鎖「背景播放」 官方證實了

