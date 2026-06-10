獨家／透明傘拚顏值「矮袋鼠PK蠟筆小新」 平均貴20元

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梅雨季大雨狂炸，不少民眾臨時沒帶傘，走進便利商店才發現，透明傘早已不再只是單純的雨具。 （圖／東森新聞）





梅雨季大雨狂炸，不少民眾臨時沒帶傘，走進便利商店才發現，透明傘早已不再只是單純的雨具。近年各大通路紛紛推出聯名IP款式，從韓國文創角色「矮袋鼠」、蠟筆小新到小小兵等人氣角色接連登場，掀起一波透明傘收藏熱潮。即使價格比一般透明傘高出不少，仍吸引不少消費者搶購，部分熱門款甚至一傘難求。

過去一把69元到89元的透明傘已經相當少見，如今市面上的透明傘價格大多從99元起跳，不少聯名款更突破百元以上。

有消費者看到聯名透明傘時忍不住驚呼，「怎麼那麼可愛啊！」其中超商推出的矮袋鼠聯名透明傘，以可愛印花設計吸引目光，售價119元，僅比一般款貴約20元，卻在社群平台掀起熱烈討論。

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《EBC東森新聞》實際走訪多家門市，不少店員都表示熱門款經常一上架就被搶購一空。有店員透露，聯名透明傘通常會直接擺上貨架販售，有時甚至得等當天進貨才有機會買到。

除了便利商店，各大通路也紛紛加入戰局。全家推出蠟筆小新系列透明傘，售價129元；全聯則推出小小兵透明直傘，價格約100元，被不少網友認為CP值相當高；寶雅則販售矮袋鼠及小恐龍聯名摺疊傘，售價約259元，形成一波「透明傘IP大戰」。

不過，對於聯名透明傘，消費者看法不一。有民眾表示，圖案造型確實可愛，如果價格與一般透明傘差距不大會願意購買；但也有人認為，透明傘本質上仍是雨具，希望價格能再親民一些，畢竟多數人是在臨時下雨、沒帶傘時才會購買。

另外，也有不少消費者分享使用經驗，認為部分聯名款雖然外型吸睛，但耐用度未必比一般透明傘更好，用沒幾次就可能損壞。

梅雨季來臨，雨傘成為民眾外出的必備用品。除了講求實用與耐用之外，可愛療癒的聯名設計，也讓不少人願意多花一點錢，替陰雨綿綿的天氣增添幾分好心情。

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