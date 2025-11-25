獨家／這樣就給負評？準新兵借電推遭拒 髮廊被刷1星

工具其實是設計師的命，有不外借的禁忌。（圖／東森新聞）





高雄岡山區一間採預約制美髮店，22日晚上近10點，一名年輕男子上門跟設計師說他要當兵了，能否用100元借電推回家自己嚕頭髮。設計師拒絕後，當晚店家GOOGLE評論就多了3則1星負評，說他態度差。工具其實是設計師的命，有不外借的禁忌，熟客也一樣，這次來借的還是陌生客，而1星評論3天後不見了。

年輕男子走進岡山區這間要預約的美髮店，他推開玻璃門跟設計師說，他要當兵了，能否給老闆100元借個電推，這要求讓設計師傻眼。

當事設計師：「就是沒有來過的客人，他說要當兵啊，然後問我說可不可以100元給我，電推借他。」

當時設計師說，民眾進來要跟他借電推，其實如果不是專業人士在用的話，不僅可能會有危險，萬一在過程中掉下去的話，這一支7000塊可能就泡湯了。

設計師專注用工具幫客人剪髮，每個角度怎麼用都有眉角，工具就是設計師的命，有不借人的禁忌。而拒絕借給男子電推之後，當天晚間近10點，店家的GOOGLE評論瞬間出現3個1星評論。有的寫老闆有公審客人的習慣、造型師態度差勁，希望下次有早點看評論區，還有人說晚間10點去，老闆跟員工一堆人凶神惡煞的89，被嚇到不建議去消費。但怪的是，這1星評論3天後突然消失。

當事設計師：「當時只有兩個小孩，8加9該不會是說小孩吧，又沒有來消費，然後你隨便留言就要抹黑店家，這樣不太對吧。」

剪髮客人：「奧客吧，就直接來店剪就好，不用借這種東西吧，誇張吧。」

有15年資歷的設計師說，他採預約制，洗加剪收800元，就算是熟客他也不外借電推，將過程PO網，引發網友熱議。有人就說小北就有了，自己買一支又不貴，幹嘛不去百元快剪就好，恥力無下限。他說同業就說，遇過有人來借電推，他則第一次遇到，覺得很荒謬，對方沒消費，事後還疑似留負評，實在很沒禮貌。

