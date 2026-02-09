獨家／這款運將！酒駕累犯、無照 冒用執登繼續載客

員警巡邏到一半發現小黃違規上前盤查。（圖／東森新聞）





北市一名小黃運將，日前在美麗華附近並排臨停，遭員警盤查，沒想到他竟然被查出，不但因為酒駕導致駕照被註銷，就連執業登記證也已經過期，甚至還冒用他人的執登開車載客。這下除了吃上4張罰單之外，還涉犯社維法，算下來最高挨罰4萬5800元。

警方：「啊，這要扣車齁，對啊，無照要扣車。」

巡邏到一半，發現小黃違規，員警上前盤查，卻發現你怎麼會沒有駕照。小黃運將：「這是註銷的，我看可不可以不要扣。」

執業登記證被抓包跟本人不符，運將這下百口莫辯，只能全部從實招來。小黃運將vs.警方：「這個是別人的，（你有喊還是別人的），對啊別人的，（所以你是影印別人的）。」

苦苦哀求也沒用，只能眼睜睜看著生財工具被拖走。當時這一名蘇姓小黃運將在美麗華附近違規並排臨停，讓乘客下車，因此被巡邏員警給盯上。警方一查不得了，因為他有多項違規。

根據判決書指出，蘇姓運將在106年以及107年接連酒駕上路，導致駕照被註銷，執業登記證也早就過期7年之久。沒想到他不但跟朋友借小黃來載客，還冒用對方的執登，這一回接連被開出4張罰單，包含並排、臨停、無照、兩張無執業登記證，挨罰最高4萬3800元的罰鍰之外；另外冒用他人能力之證明文件，已經違反社維法，遭裁處2000元。

台北市交大綜合組分隊長吳鵬竣：「如已吊銷、註銷、換領普通駕駛執照，或有其他喪失職業駕駛人資格情事者，執業登記證將被廢止。另執業登記證的有效期限到期，該有效期限於法定屆滿期後，當然失其效力。」

如果民眾搭乘計程車，發現駕駛執業登記證過期，或者疑似有冒名情況，可以記下車號司機姓名、證號以及搭乘時間，再向原發證單位檢舉。

