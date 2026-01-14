獨家／通勤族心驚！北捷雙連站「軌道旁」大漏水持續1個月

沿線軌道也有不小的積水。（圖／東森新聞）





北捷雙連捷運站月台內，近期被民眾目擊軌道旁牆面不斷漏水，而且水流還不小，周邊不只變色，還出現明顯水痕，讓人納悶詢問這真的是正常的嗎？對此北捷回應，是因為連續壁施工接縫處老化，導致地下水滲入才會漏水，並沒有安全疑慮，但也有民眾抱怨，這樣的狀況至少已經持續一個月。

捷運列車進站，旅客上下車看似沒什麼異狀，但等列車一離站，牆壁接近軌道的地方卻出現大量漏水，水不間斷地湧出，再看看沿線軌道也有不小的積水。

《EBC東森新聞》實際到雙連捷運站月台查看，目前仍持續漏水，其它地方則沒有這樣的情況，也沒有積水發生。大家都很想知道，水究竟從哪裡來，需不需要擔心。

廣告 廣告

目擊民眾：「水流其實有點大，如果只是簡單滲水的話，可能不太會注意到。捷運是電的系統，大家的理解就是水碰到電，都會產生火花。」

對比其他區域，漏水處周邊變色相當明顯，牆面上也留下大大小小的水痕。雖然軌道本身設有排水系統，但仍有民眾表示，這樣的漏水情況至少已經持續一個月，怎麼看都不太正常。

民眾：「這應該不會影響到列車，不至於淹水，但還是需要檢測一下。」

民眾：「感覺不太正常，多少會有影響，應該要處理。」

雙連站月台往上延伸，是大馬路與人行徒步區，附近沒有大型建案，也沒有施工工程。北捷說明，漏水原因是連續壁施工接縫處老化，導致部分地下水滲入。

過去北捷系統內，忠孝復興站、中山地下街天花板都曾因外頭下雨出現漏水情況，也曾發生機房管線破裂釀成損失，或是上方聯合開發住宅水管破裂，波及站內造成積淹水，多半屬於管線問題。這次則是地下水滲入，讓民眾擔心，會不會小洞變大洞，藏有看不見的風險。

對此，北捷強調，站體結構安全無虞，也已著手規劃相關防漏工程。

更多東森新聞報導

獨家／小鳥吃吐司全關！20員工怨欠薪1-2個月逾150萬

韓國最強生存競技實境秀《生存王2》前進台灣取景拍攝 主持人金鍾國率領金炳萬、陸俊書、金泳勳亮相花蓮

5星座立春天降財富！星象+節氣雙加持 錯過再等1年

