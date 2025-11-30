獨家／通緝犯拒捕拔腿跑！ 「警界蔣萬安」飛撲負傷逮人

受傷的其中一名員警撞臉台北市長蔣萬安。（圖／東森新聞）





今（30）天凌晨5點多，北市警方巡邏時，發現有一群男女在路邊大聲喧嘩，於是上前盤查。但不只其中一人是通緝犯，拒捕跑給警察追，另一名男子也想幫朋友出氣，動手襲警，造成2名員警掛彩受傷。其中一位受傷員警被說撞臉台北市長蔣萬安，獨家受訪還原當時狀況。

從人行道跑到大馬路，灰衣男頭也不回拔腿狂奔，以為使出飛毛腿就能跑贏員警，但警方在後方緊追不放，還送上一記飛撲，成功將人控制行動。只是除了他之外，同行友人也很囂張。

警方vs.襲警男子：「你證件對了嗎，欸欸欸，你證件還沒對，你不要跑，欸，你證件還沒對。」

完全不把公權力放在眼裡，一開口拍沁沁，對著員警大小聲、嗆個不停，不只動口還動手。警方vs.襲警男子vs.友人：「不好意思，不好意思，（欸他在幹嘛），『我怎樣』，（好我跟你講，我現在在跟你。）」

其他人站在一旁，擔心衝突一發不可收拾，連忙上前制止，還幫忙賠不是，但是妨害公務是事實，說再多次拍謝都沒用。之所以被警方盯上，全是因為這夥人大半夜不睡覺，還在路邊大呼小叫，而他不但不配合盤查，甚至還出手攻擊。

事發在今日凌晨5點多，台北市大安區，21歲的何姓男子年紀輕輕就涉及傷害案件，10月下旬被士林地院發布通緝，通緝犯身分曝光拒捕還襲警。另外他的何姓朋友則不滿被盤查，加上為了幫忙出氣，直接把員警當成人肉沙包，最後被依妨害公務傷害罪嫌送辦。

台北市敦南派出所員警張棋鈞：「左膝有稍微拖行到地板，所以造成左邊膝蓋，褲子這邊有破損，也有造成左手跟左膝的擦挫傷。」

受傷的其中一名員警張棋鈞，今年32歲，已經從警6年，有著一張明星臉，撞臉台北市長蔣萬安，不但有著跆拳道黑帶三段好身手，大學時期還入選國家亞運培訓隊，更曾出賽世界警消運動會，拿下1金1銀2銅好成績。

台北市敦南派出所員警張棋鈞：「他被抓到之後，他就變成是說，警察我都配合，不要再追了這樣子，那當然就是照規定、照過程去上銬逮捕。」

作賊心虛，還找理由趁隙落跑，想藉此成功脫身，未免把警察想得太簡單。

