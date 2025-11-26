獨家／通緝醉男買菸大鬧超商 見警癱軟「送醫秒好」

男子在超商盧個不停，員警到場好言相勸，把他帶出店外。（圖／東森新聞）





前天（24日）晚間6點多，台北市大同區一名48歲男子，喝了酒之後到超商買菸，不滿被店員要求點選螢幕確認「已經成年」，在店裡大小聲。警方到場查出男子是一名詐欺通緝犯，要將人帶回派出所，他卻耍賴皮癱軟在地，以為他是不舒服把人送醫院，明明沒事，卻二度在警局外癱軟。

警方：「沒有啊，還是要按啊對不對，現在規定啊，配合一下就好啊。」

男子在超商盧個不停，員警到場好言相勸，把他帶出店外。警方：「上車，來吧來吧，走走走走走。」

盤查後發現他是一名通緝犯，當場將人帶回。而他的身分會曝光，全是因為一包菸露出馬腳。當時這一名男子喝完酒之後到超商來買菸，被店員要求按下螢幕「已成年」按鍵，他卻認為自己被刁難，在店裡面大吵大鬧，店員最後無奈，只好報警處理。

事發在前天號晚上6點多，台北市大同區，48歲的楊姓男子無業居無定所，涉及詐欺案件卻遲遲未到庭，今年8月被發布通緝。當天喝了酒之後，不但不肯配合查證年齡，還妨害店家做生意，除了驚動警方介入，也引起周遭民眾側目。

附近民眾：「我出去整理，看到有客人站在那邊看，我們站遠遠的看，就知道好像是有點在鬧，我記得處理滿久的。」

警方：「先生，先生，先生哪裡不舒服，要不要去醫院，送你去醫院好不好。」

雖然警方立刻到場排解狀況，但是這名男子卻開始裝死，一下警車癱軟在地還抽蓄，只好打119送醫檢查。醫師評估身體無大礙，再把他送回派出所，竟然故技重施，人又站不穩了。

警方：「小心，小心喔，小心不要讓他受傷。」

買菸時理直氣壯，跟店員大小聲踢到鐵板，二度攤在警局外，以為耍賴皮就能一筆勾銷，最終還是被送到地檢署，想再皮，門都沒有。

