獨家／通訊行好心讓拾荒婦拿紙箱 控婦盜「紫南宮金雞」

婦人趁著四下無人，闖入正在整修的通訊行。（圖／東森新聞）





新北市新莊區一間通訊行，近日正在進行裝潢工程。老闆日前看到一名拾荒婦人在附近撿回收，好心詢問「要不要拿紙箱」，沒想到當晚，拾荒婦人竟自行闖入店內倉庫，疑似偷走店內供奉多年的「紫南宮金雞」，甚至還剪斷裝潢用電線一併帶走。店家氣得報案，直說好心卻被背叛。

監視器畫面拍下，拾荒婦人牽著腳踏車走進巷弄，趁著四下無人，闖入正在整修的通訊行。離開時，腳踏車上多了好幾個紙箱，看似只是撿回收，實際上卻順手偷走了店內的金雞。

被偷走的金雞是老闆特地到南投紫南宮求來的，同款金雞一隻供奉在家中，一隻放在店內，至今已有20年歷史，如今其中一隻卻不翼而飛。

事發的新北新莊區這間3C通訊行，目前正進行裝潢整修，地板上堆放不少紙箱。老闆原本好心讓拾荒婦人撿紙箱回收，沒想到卻遭竊，連鎮店之寶「紫南宮金雞」也被偷走。

遭竊金雞的通訊行店長：「她在外面撿回收，我們請她明天再來，結果她自己跑來。樓下其實沒什麼值錢的東西，只剩裝潢的電線，還有櫃台原本擺的金雞。那隻金雞裡面有塞錢，她就整隻抱走，那對老闆來說是很重要的東西。」

實際觀察，金雞原本擺放在櫃台玻璃櫥窗內，旁邊還有兩隻貔貅，疑似因金雞內塞有現金而成為目標，初估財損約9,000元。不只金雞遭竊，裝潢工程也被破壞。

遭竊金雞的通訊行店長：「我現在真的很生氣，她連裝潢裡面已經配好的電線都全部剪掉。」

裝潢師傅：「她剪成這樣，根本沒辦法接，原本埋在地下接到櫃台的電線現在都沒電了。」

警方已擴大調閱周邊監視器，鎖定嫌疑人身分，將通知到案說明，全案依竊盜罪偵辦。對通訊行而言，老闆當初特地前往紫南宮求金雞，希望帶來財運，沒想到好心讓人撿回收，卻引狼入室，損失的不只是財物，更是信任。

