獨家》逢甲夜市「互動魔術」變竊案 驚動員警到場結局超展開

〔記者許國楨／台中報導〕一支原本只是配合魔術表演的手機，最後卻成了報警、恐嚇、送辦關鍵，台中知名逢甲夜市，4日上演一場比魔術更離奇的「反轉戲碼」，一名男子誣指魔術道具攤商偷竊手機並出言恐嚇，警方到場查證，所謂遭竊手機竟就在男子隨身包包內，最終男子情緒失控被警方當場壓制，移送法辦。

事發在4日凌晨0時30分許，逢甲夜市人潮未散，該魔術道具攤前仍圍著不少民眾，擅長近距離互動魔術師攤商馬克，正進行一段頗受歡迎的表演「用觀眾手機找出指定撲克牌」，當時，楊姓男子(40歲)主動上前觀看魔術，並在確認同意後，將自己手機交給馬克作為表演道具。

只見馬克透過簡單的手法與節奏引導，讓撲克牌在層層洗牌中「被手機選中」，過程中不時引來圍觀民眾驚呼與掌聲，魔術結束後，馬克當場將手機交還，楊男也親手接過，隨後轉身離開攤位。未料，這場魔術的「第二幕」卻在幾分鐘後突然登場，只見楊男神情激動折返攤位，指著馬克大聲指控手機遭竊，並揚言報警，聲稱馬克「心虛不還」。

起初馬克以為只是誤會，選擇冷靜應對，沒想到楊男情緒急轉直下，不僅持續咆哮，更出言恐嚇，揚言「要弄死你」、「天天來你攤子找麻煩」，現場氣氛瞬間凝結。

眼見狀況失控，隔壁攤商立即協助報案，第六分局員警趕抵後，楊男在警方與群眾面前仍無法冷靜，經警方協助清查，真相隨即揭曉，楊男聲稱遺失的手機，竟然就靜靜躺在他自己包包內，根本未曾遺失、更遑論遭竊，但因行為已涉及恐嚇及妨害公務，警方當場將其壓制帶回，並移送台中地檢署偵辦。

