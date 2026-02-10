獨家／連續甩袋撞膝…Fumi阿姨被逼讓「優先席」踹飛北捷白髮嬤代價曝！

記者陳弘逸／台北報導

台北73歲曾姓婦人去年搭乘北捷，多次甩裝有金屬提袋，逼Fumi阿姨禮讓「優先席」反遭踢飛，此事引發熱議。事件過後，曾姓婦人被起底是會議蟑螂、慣竊、通緝犯，爭議事件頻傳。Fumi阿姨也因此爆紅，然而踹人的行為，因涉犯社會秩序維護法，也在近日裁定出爐，原定裁罰6000元，他提出聲明異議，法院改裁處4000元罰鍰，不可抗告。

台北73歲曾姓婦人去年搭乘北捷，多次甩裝有金屬提袋，逼Fumi阿姨禮讓「優先席」反遭踢飛。（圖／取自Threads）

裁定書指出，Fumi阿姨2025年9月29日下午4時許，搭乘捷運在信義安和站的車廂內，遭曾姓婦人強逼讓位引發糾紛，他先後以左、右兩腳，將婦人踹飛，此舉被依社會秩序維護法裁罰6000元。

Fumi阿姨收到法院裁定書，提出聲明異議，主張遭曾姓婦人以裝有金屬容器的提袋多次襲擊膝部，幾經忍讓還不斷受侵擾，才以腳踢方式阻止騷擾，應屬合法正當防衛，且他也未成傷，難認有「互相鬥毆」情形，加上是初犯，原處分未審，有裁處未當之情。

台北73歲曾姓婦人逼讓「優先席」反遭踢飛，事件過後，曾姓婦人被起底是會議蟑螂、慣竊、通緝犯，爭議事件頻傳。（圖／翻攝畫面）

經查，曾姓婦人雖多次以隨身物品撞擊Fumi阿姨膝部，當她第四次施暴時，Fumi阿姨就以左腳阻擋，後續對方就沒有接續暴行，勘認侵害已屬過去，與正當防衛不法侵害要件不合。

綜合相關證據，法官認為，雙方的行為，雖有體感疼痛，但都未成傷，且都有互加暴行於人，因此認定「互相鬥毆」並無違誤。

法官考量，雙方因捷運車廂內讓座糾紛，在公眾場所互相鬥毆，對社會秩序、安全造成，審酌Fumi阿姨個人素行，也坦承行為未再滋擾，處分撤銷，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。

