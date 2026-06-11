獨家／連續除濕成吃電怪獸！開自動「達標即停」最省

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專家建議除濕機改用自動模式，濕度維持50至60％。（圖／東森新聞）





氣溫飆高加上梅雨季來襲，不少民眾一回到家，就同時打開冷氣和除濕機，甚至一開就是一整天。但如果使用方式不當，小心電費跟著飆升。有民眾分享，原本習慣讓除濕機維持「連續除濕」模式，後來改成「自動模式」後，用電量大幅下降，長期下來省下不少電費。

有民眾哀號，6月還沒過一半，家中的用電量就快要破表，後來才發現，關鍵就在於除濕機是否有切換模式。

電商平台發言人Jessica：「如果沒有設定任何模式，它幾乎就是持續運轉，一直除濕到水箱滿水停機為止。」

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不少民眾除濕機一開就是一整天，等到想到要關機時，早已耗費不少電力。以一台18公升、耗電功率251瓦的除濕機來計算，若24小時連續運轉，一天約耗電6度，一個月約180度電；以夏季電價估算，電費可能超過500元。但若改為自動模式，假設每天實際運轉約2小時，一天耗電約0.5度，一個月約15度電，電費約40多元。兩種模式相比，一個月電費差距超過400元。

電商平台發言人Jessica：「盡量關閉門窗，不要讓室外濕氣持續進入室內，相對來說耗電量就會比較低。也建議民眾把濕度設定在50-60％左右的舒適範圍，而不是愈低愈好。」

一般室內最舒適的濕度大約落在50-60％之間，但許多人誤以為濕度愈低愈好，反而讓除濕機長時間運轉，造成不必要的耗電。

省電達人張偉明：「除濕機盡量擺放在空間中央，不要靠牆或牆角，因為放在中央時效果最好。如果靠牆或角落，除濕效率可能只剩下一半。」

另外，也有民眾會利用冷氣的除濕功能來降低室內濕度。雖然除濕速度快，但若環境已經達到舒適濕度卻沒有適時調整模式，仍可能讓壓縮機持續運轉，造成額外耗電。夏季高溫加上梅雨季濕氣重，冷氣與除濕機經常同時上陣，用電量自然跟著增加。專家提醒，除濕與降溫都應適度使用，才能兼顧舒適與省電，避免收到電費帳單時大吃一驚。

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