獨家／連鎖壽司茶碗蒸咬「整塊瓷片」 顧客牙齦撕裂傷滿口血

有民眾1月14日在台中一家連鎖迴轉壽司店用餐，結果在吃茶碗蒸時，竟咬到一個瓷器碎片，導致牙齦撕裂傷滿口是血。民眾不滿業者一開始只用免單處理，質疑態度敷衍，已經向消保官申訴。但業者回應，當天有想陪同就醫，後續也持續關心，但對方提出要12萬元賠償否則免談，雙方仍在持續溝通。

有民眾開心吃茶碗蒸，結果一口咬進去咬到瓷器碎片，牙齦撕裂又出血，業者卻只用免單處理，讓消費者質疑這樣處理是否妥當。

嘴巴裡面流了一堆血，其中牙齦還出現撕裂傷，全是因為到知名連鎖的迴轉壽司點了一杯茶碗蒸，結果咬到一整塊瓷器碎片，民眾當場吐出來，質疑萬一吞下去怎麼辦？事發後，分店長先口頭道歉並給了600元慰問金，再把整桌餐費免單，表示客服後續會再聯絡。但當事人認為，這是食品安全意外，不該只用免單就草草結束，讓他完全無法接受，上網發文控訴，事情才曝光。

後續客服雖然提出先給2千元禮券，之後又提高到1萬元，卻始終沒有事故認定，也沒有任何書面說明。當事人強調自己不是為了錢，是覺得權益被輕忽，因此才向消保官申訴。臺中市法制局主任秘書陳彥宏：「發函後15天內，請業者妥適處理，如果15天還沒有一個處理結果，或是業者的回覆他不滿意，他可以提第二次申訴。」

1月14日爆發食安事件，1月16日當事人向消保官提申訴，1月22日衛生局發函要求業者，和消費者溝通限期15天，隔天1月23日到分店稽查，2月6日就是第一次申訴處理的最後期限，如果調解無法成立，消費者還能再提第二次申訴。

連鎖迴轉壽司經營企劃室王主任：「他要求要賠償10到12萬這個金額，就是依照法定的那個爭議的話，金額上面是有明顯的差距，但我們一直是有誠意在溝通啦。」

業者表示，事發當天積極想陪同就診，但顧客婉拒表示傷口已經好了，後續主管持續電話關心，不過顧客提出，沒有10到12萬元就不用談，雙方目前仍在溝通中。相關單位也將持續追蹤，業者是否落實食品安全流程，碎片到底是從哪裡來，避免同樣意外再次發生。

