獨家／連鎖壽司「盲盒活動」爆客「偷掀蓋」挑品項

連鎖壽司店推出壽司盲盒活動。（圖／東森新聞）





最近連鎖迴轉壽司店，推出盲盒活動，可以抽小禮物，以及隱藏版食物，其中還有可愛筊杯吊飾在社群爆紅、人人都想要，沒想到有不少顧客，為了抽到吊飾，會偷偷掀開迴轉台上的盲盒，發現不是吊飾就放回去，讓其他消費者又氣又傻眼，直呼不只有衛生疑慮，還很不公平。

迴轉台上，好幾個盤子用蓋子遮住，連鎖壽司店推出壽司盲盒活動，打開可以抽小禮物隱藏食物，像是手機支架，還有刮刮樂抽金箔，其中最受歡迎的就是它，打開來是一個筊杯吊飾，諸事順遂可愛造型，在社群上爆紅。

但有不少消費者目擊，有人不守規矩，為了拿到筊杯吊飾，先偷偷掀開盲盒看內容物，不是吊飾就不拿走，氣得直呼，這種行為根本是作弊，對老實人不公平。

民眾：「覺得很沒品，就是不喜歡然後拿回去，大家都是憑運氣，但是他還去給人家翻開，就很不尊重別人，我覺得有食安的疑慮，就畢竟他拿下來，那會不會加什麼東西，我們都不知道，這樣（偷掀）的話，大家想要的那個東西會變少，其他正常的人拿下來就會是，不想要的東西比較多。」

還有不少網友分享用餐經驗，指出前幾天去吃，也有情侶在偷看，真的很傻眼，隔壁一對母女在那偷看，一盤就中真的很氣，他就是抽盲盒的老實人，吃了3盤甜點不敢拿了，可以跟店員反映，店員直接大吼，不要偷看盲盒。

民眾：「就（希望店員）制止，然後可能提醒一下，假如用電子的話可以先付費，然後才能抽這樣，就可以防止盲盒這種問題。」

對此業者回應，會請門市同仁加強巡視，維持現場服務秩序，讓消費者安心愉快的參與，畢竟連鎖壽司好運活動，是讓消費者新春試手氣，而不是偷看作弊。

