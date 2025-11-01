獨家／連鎖洗車「超越美車」倒閉！ 會員：2萬元保養全泡湯

有民眾投訴，在新北樹林和中和都有分店的超越美車疑似惡意倒閉。（圖／東森新聞）





惡意倒也詐騙？不少百貨、賣場的停車場都有洗車業者進駐，消費者能順便洗車、做保養！卻有民眾投訴，在新北樹林和中和都有分店的超越美車疑似惡意倒閉，明明手上還沒使用的大小美容和洗車服務，業者都沒通知，新業者只說可以加價再使用。新北消保官也表示目前已經接到15件申訴，但業者公司已經人去樓空，信件全被退回。

開進新北樹林這家大型賣場，一眼就能看到醒目的洗車保養招牌，不過眼前這家店其實早已不是他們原本購買的那一間。

記者vs.投訴人邱小姐：「我在上周的時候，就發現他們公司怎麼倒閉了，電話是空號求助無門啦，因為老闆也跑了，然後電話也不通。」

新北樹林賣場B1的洗車公司原本由「超越美車」經營，根據調查，該公司早在5月26號就已經解散，但直到10月會員還能照常購買保養方案進行洗車服務，沒想到進入11月店家卻突然無預警關門，後續由「玩美美車工藝」接手，受害會員指控求助無門。

記者vs.投訴人邱小姐：「我現在要使用就發現，他的樹林店倒了，中和分店也倒了，就等於說我在新北市，我沒有辦法再繼續使用這些服務。」

樹林玩美美車工藝員工：「每天電話被打爆，我還遇到過一個阿伯，他來的時候說我們詐欺，我說跟我們有什麼關係。」

「玩美美車工藝」店員無奈表示，找上門的前會員不只一個，而倒閉的超越美車原本在中和賣場的B3也有分店，實際走訪同樣已經改名「炫車坊美車工藝」，兩家分店似乎是轉手給不同業者，實際查詢公司登記負責人也不同，但現場員工卻這麼說。

中和炫車坊美車工藝員工：「玩美炫車是同一個老闆，可是之前都沒有關係。」

新北消保官也表示，目前已經接獲十五件超越美車的申訴案件，但業者位在桃園的總公司已經人去樓空，連寄出的相關公文與資料也全數被退回，而卓越美車登記至少8間分公司，遍及北中南，影響性恐怕不小，受害會員現在只能提告討錢。

