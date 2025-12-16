獨家／連鎖淨水器遭控「亂扣錢」 9員工申訴台中勞工局

全台有11家分店的淨水器品牌，台中門市的前員工出面爆料，公司動不動就懲處扣錢。（圖／東森新聞）





全台有11家分店的淨水器品牌，經營超過25年，卻有台中門市的前員工出面爆料，公司動不動就懲處扣錢，自己受不了離職，一次被扣了1萬4000元的獎金。還有同事幫別間門市的客訴背鍋，公司明明查清楚了，還要記員工大過，扣5000元的獎金。甚至還有員工，一個月光是懲處，就被扣了1萬7000多元的薪水，最後領到的錢不到7000元。

前員工A先生：「一天被開3支大過，直接被革職，理由是因為我慫恿其他人離職，可是我是最後一個提離職的人，所以我覺得這根本就是一個惡意革職。然後我的獎金也通通不見，然後連資遣費都被不給，跟我和解說要發3個月季獎金給我，可是裡面沒有提到資遣費，那我當然就不想要跟他們和解。」

不僅辛苦賺來的獎金被扣光，還有員工揹黑鍋，被記了一支大過，一次就被扣了5000元。

前員工A先生：「（主管說）過先記你身上，錢也會先扣，然後再叫那個中清店犯錯的人把錢補給你就好了。然後我那個朋友就說，如果那個人不給錢呢，主管就說那我們再想辦法就好了。」

對話紀錄也顯示，客人是11/8早上10點53分到中清店，但那邊的員工說門市11點才開門，顧客直到11日投訴，當天台中店剛好有一組客人，公司就以為是台中店，要求員工2日內提報告。12日碰到颱風假沒人上班，13日員工就發現自己被記過。

前員工A先生：「當時徵人的時候都說的很好聽，薪水很優渥，結果都是一場夢。」

還有員工秀出自己的薪資明細，從申誡、小過、大過，光是懲處一個月就被扣了17250元，最後這名員工領到的錢還不到原本薪水的5分之1，原本2萬8000元被扣到剩不到7000元，上班族光繳房租都不夠。

前員工A先生：「老闆只會說客戶是我們的衣食父母，是薪水獎金的來源，但是服務客戶的都是我們這些基層的員工，他們只會壓榨員工。」

A先生無奈，只能到勞工局申訴，而勞工局也回應，獎金就是算在新水裡，雇主不能用懲處名義扣款。而到今年12月，勞工局就接獲5件申訴，目前已經有9名員工提出勞資調解，其中有3件調解成功。但面對指控淨水器公司，截稿前尚未回覆。

