獨家／進補吃膩雞豬鴨？「鱸鰻」秋冬最肥美佐「中藥材」燉煮夯

台灣人熱愛秋冬進補，但除了雞、豬、鴨等肉品燉煮的藥膳，鱸鰻也是滋補聖品。（圖／東森新聞）





台灣人熱愛秋冬進補，但除了雞、豬、鴨等肉品燉煮的藥膳，鱸鰻也是滋補聖品，除了營養豐富、膽固醇含量低。秋冬更是鱸鰻最肥美的時候，吃起來肉質綿密、皮Q彈，最常以中藥材來燉煮，熱呼呼暖胃又養身，但一鍋可是要價不斐，而且想吃還不一定有。

掀開鍋蓋熱氣直竄，白煙中被滿滿中藥材覆蓋的，是秋冬滋補聖品鱸鰻，肉白嫩又厚實，外皮更是有滿滿膠質。內行人就愛藥膳鱸鰻這一味，但製作可不簡單。高級粵式餐廳行政主廚黎漢昌：「鱸鰻放進去。」

廣告 廣告

整尾3公斤重，處理過的新鮮鱸鰻放進砂鍋中，陸續加入6種中藥材。高級粵式餐廳行政主廚黎漢昌：「把所有的藥材、藥膳放進去。」

主廚說明各中藥材功效，枸杞明目、川芎去風濕，桂皮去寒等，最後還要加入薑片去腥提鮮，並淋上燉煮8小時的老母雞湯，再用保鮮膜封起來，整鍋燉煮1小時。

出爐後擺上桌，色香味俱全，鱸鰻富含維生素鈣質等，膽固醇含量低，能滋補又少了油膩感。而不少人會比較鱸鰻和鰻魚肉質，鱸鰻更綿密彈牙，但價格不太親民，高級粵式餐廳一鍋藥膳燉鱸鰻12000元。

用餐民眾：「鱸鰻非常的Q彈，肉質非常的細膩，剛好就是這個季節交替的時候，需要好好地先滋補一下自己的身體。」

天冷冷，不少民眾想對自己好一點，吃鱸鰻進補。業者指出，進入秋冬，平均一天至少有一組客人會預訂藥膳燉鱸鰻，特別冷時甚至會達到5組。

高級粵式餐廳行政主廚黎漢昌：「鱸鰻夏天比較瘦，然後不停地餵養，（養殖場）餵養之後呢，把最胖最好的這個時間，就拿出來去賣，把牠現在最好的拿出來，高貴的食材我們拿出來入菜。」

時序入冬適合進補，如果吃多了雞、豬、鴨煮藥膳，鱸鰻也是滋補養身極品之一。

更多東森新聞報導

下雪了！玉山、排雲山莊「降初雪」 遊客興奮

王俐人「打包雞蛋」留負評挨轟奧客 火鍋店老闆歉

不只冷空氣襲擊！下周恐有新颱風 專家示警3地要小心

