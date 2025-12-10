獨家／遊日怕遇強震 防災小物「手電筒、哨子、證件影本」隨身帶

日本青森（8號）發生規模7.5地震，旅客也掀起防災意識購買防災小物。（圖／東森新聞）





日本青森（8號）發生規模7.5地震，現在還在日本的台灣旅客也掀起防災意識，擔心要是再發生地震，一旦停電，刷卡機無法用，所以自主多帶現金，以備不時之需，另外像是隨身包裡，有空間的話也能帶哨子、手電筒，緊急時刻能多點安心，也建議雖然多數人，為了退稅會隨身帶護照，不過以防萬一，可以多帶個影印版，一旦證件損傷遺失，也方便辦理回台手續。

街道屋簷被裹上層層白雪，北海道一直以來都是台灣遊客心中的夢想國度，即便青森8日發生規模7.5地震，依舊不減出遊潮，倒是旅客多了點防災意識。

旅客：「通常錢包裡面不會裝太多現金，不過現在就是怕，可能之後萬一可能沒有網路啊，或是說會停電之類的，所以我現在是有，很慶幸當初有帶多一點現金。」

眼看日本政府，震後發布後發地震注意情報，北海道到千葉縣要留意超大地震風險，就怕旅程出意外，台旅客實際到賣場場刊一些防災物品。

旅客：「像現在比較冷的話，其實他們在登山區防災區，都賣這種鋁箔這種保溫的。」

雖然多數用品當地能直接買，但部分物品，要是真出狀況，可能一下被掃空，有錢恐怕也買不到。

近期有到日本玩的人，又特別擔心地震的話，不妨準備輕量型的避難小物，像是最基本的水跟食物能填飽肚子，像是手電筒也很必備，因為摸黑的時候能派上用場，再來就是哨子，要是今天受困了，也能發出聲音。

畢竟遇到突發狀況，必須迅速撤離時，旅日少不了防災危機，專家建議除了多帶現金，證件影本也別忘了帶，不只能先應急，也方便辦理回台手續。

旅遊達人傑西大叔：「如果說你有準備小的緊急避難包的話，可以在避難包裡面放一些影本，像是身分證或者護照的影本，來做不時之需。」

若是隨身空間允許，不妨多帶一些小物備用，至少能在緊急時刻多點安心。

