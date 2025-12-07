獨家／遊沖繩驚魂！ 飯店深夜響「火災警報」 童嚇：不回去

沖繩JR九州飯店警報器深夜響。（圖／江小白授權）

沖繩旅遊驚魂夜！台灣旅客在日本沖繩入住飯店時，深夜突然響起火災警報，導致全體旅客緊急疏散。現場有7至8輛消防車在飯店外待命，孩童因驚嚇不想回飯店。一位台灣旅客柳小姐與4歲兒子從9樓逃生時，一度找不到逃生門而受困。所幸最後確認並非真正火災，疑似是飯店7樓公共空間的微波爐引發警報，經過一個多小時處理後，旅客陸續返回飯店。

事件發生在周六晚上日本時間10點30分，台灣旅客柳小姐與丈夫及兒子入住。當時柳小姐與孩子在房間內，突然聽到雜音，將電視聲音調小後才發現是短暫的日文警報廣播。柳小姐和丈夫通電話，表示大家都在樓下，要她們趕快下樓，於是立即叫醒孩子並抱著他往下逃生。

沖繩JR九州飯店警報器深夜響。（圖／柳小姐授權）

柳小姐表示，從9樓往下走到7樓時，已經聞到很臭的味道，但下樓時，他們嘗試用房卡感應逃生梯門時，卻發現門都推不開，讓他們感到非常緊張，一度被鎖在那一層樓。最後柳小姐推開一面沒有任何標示的牆壁才找到出路。由於孩子嚇到發抖，柳小姐和丈夫立即另外訂了其他飯店。

另一位台灣旅客江先生則用手機翻譯詢問飯店人員，得知是7樓公共空間的微波爐造成警報，但並未真正失火，因此他們選擇回到房間。整個事件處理時間約一個多小時，確認沒有大礙後。

旅遊達人傑西大叔強調，無論在何處聽到火警警報，為避免錯失最佳逃生時機，都應該先進行疏散。他建議旅客在入住時就要先看好逃生路徑。傑西大叔分析，飯店內若有烹調器具，需注意正確使用方式，因為煙霧過大容易觸發警報。他提醒旅客聽到警報聲時，不要臆測是否誤觸，應注意安全並冷靜逃生。

