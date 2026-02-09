獨家／遊韓攜「止咳藥」遭海關攔！ 「右美沙芬」屬管制藥

普拿疼、大正百保能、以及斯斯感冒藥都有右美沙芬成分。（圖／東森新聞）





出國玩攜帶藥品得多留意！有旅客到韓國玩帶了止咳藥「右美沙芬」，卻被海關攔下，因為這在韓國屬於管制藥物，不能帶入境。事實上，右美沙芬在台灣非常普遍，普拿疼、大正百保能、以及斯斯感冒藥都有這成分。藥師就建議，如果逼不得已得帶藥物出國，千萬得先問過醫師、帶上處方籤。

行李箱被大大的黃色感應鎖鎖住，上頭清楚寫著被列為檢查對象。旅客入境韓國見到這一幕，驚嚇又問號，包包內的流感備用藥，怎麼成為問題來源。

攜藥品旅客嘉兒：「（海關）從那個裡面拿出來，然後核對處方籤上面藥品的名稱。他（海關）就跟我說，那個藥品在韓國不能（入境），所以我們就找出那個藥品對應的藥，然後他（海關）就把東西沒收。」

原來旅客攜帶的處方藥含有止咳成分「右美沙芬」，這在韓國被列為管制藥品。但別以為這只是特殊案例，因為「右美沙芬」這個成分，在台灣的處方藥或是成藥中非常普遍，普拿疼、大正百保能還有斯斯全部都有用，如果帶出國，一不小心就會亮紅燈。

藥師沈采穎：「你可能帶的量，他會怕就是說，你如果吃過量，如果說你又配合說喝酒，那有一些毒品成癮者，他們原來的毒品再配合這個的話，其實嚴重度會更高。」

藥師強調，大量使用「右美沙芬」可能會出現幻覺，甚至上癮，因此部分國家會禁止攜帶入境。另外日本常見的成藥，像是大正百保能，裡頭含有二氫可待因，屬於鴉片類止咳藥，有成癮的可能性，台韓都禁止，還有部分的精神安眠藥也不能帶入韓國。

藥師沈采穎：「針對如果是你有一些慢性常期要吃的，鎮定安眠或者是止痛的成分，你最好就是說，帶著原來的一個處方。」

新年搭機出國玩，如果身體不舒服，得帶著藥物一起飛，千萬記得先詢問醫生，帶好處方籤，才不會落地之後，因為一包藥卡關。

