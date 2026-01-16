獨家／運動中心「健身房」突停業！ 學員驚：剛買3萬6教練課

新莊EASY GYM健身房12月宣布倒閉。（圖／東森新聞）





又有健身房倒閉！有女子去年8月購買新莊EASY GYM健身房24堂36000元教練課，12月發現健身房宣布倒閉，不只300位學員會費求償無門，6位教練也遭欠薪。學員們不滿，明明是EASY GYM健身房，合約上印章卻有其它2家公司名稱。新北體育局回應，已經要求承租公司處理退款事宜。

教練：「用力！」

女學員做舉重訓練，後方教練陪同調整姿勢，練起來很安心，只是買完24堂，要價36000元的教練課，健身房卻無預警宣布倒閉，學員們求償無門。

受害健身房會員李小姐：「整個健身房大約有300位學員，全部都沒有被退費，然後6位教練他們也都被欠薪資，我的教練被欠50萬元左右。」

健身房女學員李小姐，去年8月原先12堂課程還沒使用完，就再被推銷24堂課，12月9日自主訓練卻發現，健身房公告10日結束營業。學員們傻眼，13日填寫退費表單，一個月過去依舊沒消沒息。

受害健身房會員李小姐：「在填退費表單的時候，另外旁邊一位阿姨就說『蛤！我要退100堂欸』，一次都買這麼多堂數，然後突然間就人去樓空。」

遭控訴的健身房就開在新北勞工中心，去年12月爆出倒閉後，現在健身房內部，所有的設備通通都已經搬離。

據了解，健身房6、7樓使用權，是南仁湖公司向新北體育局承租，疑似再轉租給金賞公司經營。學員們很不解，合約書上蓋的印章，有人是「金賞公司」負責人姓余，也有人是「南仁湖公司」負責人姓鍾，但EASY GYM健身教練的老闆卻是名王姓男子，一個健身房3間公司同時營運，關係複雜。

《EBC東森新聞》致電健身房沒有回應，新北體育局表示，已經要求南仁湖公司處理課程退款事宜。

健身房無預警倒閉案並非首例，有健身教練透露，包括這次民眾遇到的提前要求買教練課，或是設備故障沒有替換，都可能是徵兆。

非當事健身教練：「一直不斷地舉辦一些約非常長的會籍方案，然後一次試圖收到比較高的金額的話，我覺得也是週轉不靈的跡象。」

專家點出，健身房經營不善，通常是財務出問題，提醒消費者，出現類似跡象要提高警覺。

