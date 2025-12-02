獨家／運動部辦「總統盃」推廣街舞出包！賽制不公內幕曝光...選手罵翻了
由運動部推出的「總統盃全民運動賽事」，聚焦3對3籃球與街舞2大項目；其中街舞大賽於16日落幕，總統賴清德開場、閉幕均出席致詞，足見對該比賽的重視程度。不過，卻有選手向《鏡報》爆料，主辦單位臨時更動賽制卻未明確告知，導致出現不公平的比賽結果，讓選手相當錯愕，後續處理方式消極，更是令人忿忿不平。
總統盃街舞大賽於本月16日在凱達格蘭大道舉辦，賴清德和運動部長李洋均親自出席，除了賽前致詞，賽後也現身頒獎。賴清德還強調，第1屆總統盃街舞大賽圓滿落幕後，期盼選手明年再來，一起讓街舞文化發光發熱，足見政府對此的重視程度。
據掌握，總統盃街舞大賽在運動部尚未掛牌成立前就規劃推動，並於今年4月公告標案，總金額為3950萬元，最後由今年初推出街舞實境節目《S+PLUS巔峰舞者》的勝星娛樂得標，辦理分區複賽及本月16日登場的決賽等相關事宜。
據了解，總統盃街舞賽事共分成All Style排舞、All Style Battle以及霹靂舞三項賽程，並於北、中、南、東各區辦理複賽，最後各區選出3組進入決賽成12強。其中又因年齡分為為U15、U18、公開組；各組再依比賽經驗分為專業組跟業餘組，賽事眾多。
一名參與All Style Battle比賽的選手透露，進入決賽的12強選出8強後，分為4組對決，每組各有3名評審針對對戰內容進行評分。而在這輪賽事中，原先公告的賽制是「單淘汰」賽制，亦即每組贏的晉級、輸的淘汰，這樣的比賽模式在台灣的街舞比賽也經常使用。
不過，與賽選手指出，主辦單位勝星娛樂在比賽前一週辦理線上說明會時，才口頭改成各組分數綜合評量，再從中取得前4高晉級；可並非每名選手都有接收到相關資訊，運動部官網也並未更改賽制，社群更無正式公告，因此有不少選手仍以官網賽制為主，直至現場才知悉規則更動，讓許多人都倍感錯愕。
實際上，由於All Style比賽難律定評分標準，因此各個評審喜好不同，在分數上也會有所差距；若採綜合評量，將導致有組別即便贏得比賽，也不得晉級的矛盾情形。不少因此被淘汰的選手希望主辦單位出面解釋，主辦單位卻僅表示選手可透過管道申訴，便將選手踢出溝通群組。
另一名與賽選手也說，總統盃斥資近4千萬元預算，評審陣容豪華，且是運動部掛牌成立後的重大比賽之一；本意是要推廣街舞，如今卻因賽制不公引發爭論，不少選手的家長也群起抗議。尤其比賽已經結束，結果已無從更動，僅要求主辦單位正式回應、承認錯誤，可主辦單位不只後續處理方式消極，更直接將選手踢出群組拒絕溝通，令人失望透頂。
一名資深街舞人士受訪時也透露，主辦單位過去並未辦理街舞大型活動，如今賽制說明不清，對選手確實造成不小影響。他認為，街舞運動在台灣長期以來較為小眾，運動部成立後出手推廣，是樂見其成；不過若無法聽進選手心聲，檢討改進，明年持續維持不公賽制，政府推廣街舞的決心恐怕最後只會淪為空談。
針對賽制問題，李洋已坦承運動部責無旁貸，後續會檢討、改善，也要向被影響到的選手致歉。
獨家／「總統盃」賽制不公挨轟 運動部官員竟酸：選手沒晉級才抱怨
迷你足協溢領補助款爭議延燒！分10年攤還 運動部全民運動署強調無包庇
高雄滑冰選手投共？遭爆領國光獎金卻「披中國隊袍」 運動部回應了
