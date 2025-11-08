獨家／運將「紅線下客」挨撞...後照鏡殼飛走！ 肇事者反飆罵

一名多元計程車女駕駛，為了放乘客短暫違停在紅線，遭後車撞壞後照鏡。（圖／東森新聞）





在台北市文山區，一名多元計程車女駕駛，為了放乘客短暫違停在紅線上，卻被後方車輛擦撞，沒想到車主下車後不但不道歉，還情緒失控飆罵髒話，甚至指控對方訛詐。女駕駛氣得錄下整段過程，事後經調解仍無共識，女駕駛打算提告。對此律師則分析，雖然違停下客有違規，但後方駕駛也得負一部分肇責。

肇事車主 vs. 遭撞駕駛紀小姐：「（撞人家還比人家兇），是妳在訛詐我，我跟妳講要怎麼弄，（我停路邊訛詐你什麼）。」穿著白衣，戴著墨鏡的男子和女駕駛，在路邊吵了起來，雙方火氣還越來越大。

肇事車主 vs. 遭撞駕駛紀小姐：「（你撞我的車，在那邊一直兇我），有沒有壞嗎，（我們就回原廠去檢查嗎，你一直跟我講幹嘛，你跟我吵幹嘛）。」

雙方在路邊僵持不下過程中，白衣男子情緒失控，對著女駕駛飆罵髒話，激烈口角的起因，是不久前發生的擦撞事故。

遭撞駕駛紀小姐：「他就整個不知道為何激動起來，先是難聽的三字經，然後在報警的過程中，他就一直罵我訛詐他、欺騙他，結果想不到在錄影的時候，他還是一直說我在訛詐他、騙他，我就說大哥，我從頭到尾在路邊沒有動，為什麼你可以一直罵我，說我訛詐你，你撞我，你怎麼都還比我兇。」

整起事件發生在9月10號中午11點多，當時紀小姐駕駛多元計程車，來到台北市文山區仙岩路46號前，在放乘客下車後，她短暫違停在紅線上，沒想到下一秒，就遭到後方駕駛擦撞上來，導致她的後照鏡外殼脫落。

後照鏡外殼被撞掉，雖然之後能勉強裝回去，但縫隙明顯 ，連自動收折功能都變得卡卡的。

整組更換下來要價六千多元，但經過調解委員會協調後，對方仍堅持不願賠償，甚至反咬一口，質疑是原本就壞掉的。

遭撞駕駛紀小姐：「準備提告民事跟刑事，都會一起提告，我覺得其實已經不是金額，是我覺得滿受傷，讓我心裡有點，真的滿委屈的。」

律師李育昇：「後方來車顯然有未注意車前狀況的情形，也有過失，但由於路邊的車輛，也有違反交通規則的違停情形，對於事故的發生，可能也要負一部分的肇事責任。」

雖然車禍發生當下，女駕駛違規暫停在紅線，但事後已經繳清罰單，違規不等於要承擔百分之百肇責，而肇事男駕駛，卻始終不願負擔任何賠償，未來恐怕只能透過司法途徑來釐清責任。

