獨家／過年住嘸新房！控「驗屋」誤判「漏水」害壁癌

農曆新年倒數，但有屋主過年住新家的計畫全泡湯。（圖／東森新聞）





農曆新年倒數，但有屋主過年住新家的計畫全泡湯，指控驗屋公司檢驗誤判，沒有揪出漏水隱患，導致新家無法及時裝潢，走道的牆壁還面臨嚴重的壁癌問題，室內全部的地板得全部敲掉重作，何時能入住還遙遙無期。

受害屋主：「就是因為這邊有水氣，所以一直不斷會有壁癌。」

真的越說越氣，明明是新房子，早該開心入住，偏偏因為反覆漏水問題，全室約24坪地板通通得敲掉。屋主不滿，明明找來驗屋公司把關，如今問題卻一大堆。

受害屋主：「我們都已經花錢來，結果還是這樣，那當初就不需要請了，反正結果都一樣。驗屋的部份我們是希望全額退費，就是大概1萬8000多左右，畢竟我們每個月這樣子房租、貸款弄下去，其實對一般人來說真的吃不消。」

屋主早在6年前（109年）看中永和這處新建案，當時以2500萬簽約購入，預計在114年交屋。但就怕萬一，5/12委請驗屋公司初驗，發現客廳牆壁跟天花板疑似有水斑，熱像儀也檢測異常。告知建商修繕後，兩個月再複驗（7/31），通通無缺失，沒想到裝潢到一半，牆面竟出現壁癌，所有工程被迫停擺。預計過年前能入住新家，現在計畫只能泡湯，指控驗屋根本是誤判。

受害屋主：「已經Delay我們裝潢，至少預計3個月以上，我每個月光是我這些，光是房貸的話，就是多繳了8、9萬塊。」

從漏水隱患再到裝潢延宕，屋主生活計畫全被打亂，直言要是能提早對症下藥，就能避免鉅額損失。如今問題收拾不完，對此驗屋公司強調，當時現場確實沒出現異狀。

驗屋公司：「地磚的水痕不在檢驗項目內，地磚下面如果含水量高，當初在興建的時候，可能水泥沒有乾透。」

驗屋公司立場認為，驗屋在7月、交屋在10月，中間3個月發生什麼事，他們無法確定。但對屋主來說，驗屋花了錢，問題依舊沒解決，後續困擾還如雪球般越滾越大。

