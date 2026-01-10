獨家／過年前「居家打掃夯」民眾控：清潔員偷走黃金首飾

專家建議，可以把貴重黃金、現金放進保險箱或鎖進櫃子。（圖／東森新聞）





準備迎接農曆新年，不少人覺得大掃除很麻煩，都會找居家清潔公司。儘管年前案件量激增3成，價格每小時多100到200元，仍然有不少人會選擇讓專業人員來清理。只是最近就有名女屋主說，自己透過媒合平台找了間居家公司，結果整理完，竟然連黃金首飾都不見了。對此《EBC東森新聞》求證業者沒有回應，媒合平台則表示已介入調查。

找專業來清潔，沒想到清是有清，但卻連黃金首飾都清掉嗎？顧客發文要大家小心，還說這家業者「手法很專業」。被點名的這家清潔公司，據了解在台灣深耕多年，主打一次2人出班，依照客戶需求，量身打造高效率清潔，不論是新屋打掃還是舊屋整理去汙，統統一手包辦。

只是如今有女屋主發文，說自己在達人網平台上媒合這家清潔公司，不料給人家接案變竊案，已經向警局報警，等待警方追查。

非當事居家清潔服務部鄒潔安：「因為櫃子內可能都有貴重物品，我們自己主動去動，沒有經過客戶同意，是容易有爭議的。」

居家清潔的SOP，正常會先溝通服務範圍，確認所需的清潔程度，確認雙方認知一致，才會開始動作。

那對民眾來說又該如何自保？專家建議可以先拍照，紀錄環境狀況，以照片比對確認有無缺漏物品；另外並把貴重黃金、現金，放進保險箱或鎖進櫃子。最後則是透過簽訂契約來保障雙方，減少糾紛。

也因為要迎接新年，居家清潔案件量比平常多了3成，價格也同樣漲不少。非當事居家清潔業者陳奕騰：「慰勞他們啦，因為辛苦，過年他們就是可能都需要加班，應該會每個小時多個100到200元。」

只是沒想到找人來清潔整理，貴重黃金卻遭人偷竊。截稿前，平台表示已主動介入調查，但仍未收到顧客通報，至於遭控業者則是沒有回應。真相到底為何，就等法院查清楚給答案。

