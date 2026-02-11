獨家／過年師傅貴！年前檢修首選「廚房、客廳、衛浴空間」

許宇捷、詹品宏 / 台中報導

即將迎來新年，不少民眾開始整理家中不要的舊物，為了過好年，也會在年前進行居家檢修，像是廚房、客廳、衛浴空間等，確保水龍頭或馬桶不會漏水，還有瓦斯管線會不會漏氣，以及牆壁上是不是有壁癌情況，也有民眾說，為了省錢提早整修或自己DIY，因為年前至過年這段期間，師傅真的不好叫。以民俗角度來看，專家說，最好在除夕夜前完成清掃或整修，避免整年的運氣受到影響。

年前至過年這段期間，師傅真的不好叫。

記者許宇捷、詹品宏：「哇快過年了，不少民眾就會想要，趁著年假之前除舊佈新，像是客廳、廚房、衛浴等空間，就會是大家的第一選擇 。」

維修師傅：「（水）由下往上，所以導致這邊，可能會有水垢的堵塞，這個止水皮有可能會開始裂開，或者是因為老舊導致它已經有點斷裂的情況下，它會從這邊漏水。」

衛浴空間，要更換的物品也大有講究。

確保能安穩過新年，第一道工序就是居家檢修，從衛浴空間到廚房，都不能馬虎。

維修師傅：「這邊堵塞有沒有回流異物，那種毛髮啊或食物殘渣，就會留在這裡 。」

廚房除了檢查瓦斯管線，每天都在水槽洗碗洗菜，一些菜渣或油脂，常會造成管線堵塞。

常見壁癌問題，專業人員告訴你。

維修師傅：「把這擠進去之後呢，我們等它稍微軟的時候，再把它覆蓋掉盡量擠到，擠出這個洞口為止 。」

還有整個家的門面客廳，壁癌以及牆面不平整狀況，新年新氣象，不少民眾趁過年前趕緊修整一番。

民眾：「因為廚房有些水龍頭都漏水啊。」

民眾：「想說因為我們有倉儲在放東西，所以門鎖我就會固定時間更換，過年前師傅都特別難叫，我們比較省都自己DIY 。」

年前「宅」整修物品多。

五金店業者：「現在近期要過年了啊，就會換個燈泡啊，衛浴的話像有蓮蓬頭啊 。」

以廁所或浴室來說，大流量鋼絲水管，或是換氣扇，馬桶以及蓮蓬頭的止水皮，詢問度都較高。廚房則是流理台水管，水龍頭漏水問題，還有一年要換一兩次的，RO濾水器濾心，客廳則是壁癌檢測，牆面修補及換門鎖。

年前五金行，也有許多民眾自行採買回去DIY。

民俗專家楊登嵙：「年底裝修務必在除夕之前，過年期間動工，會影響到一年的動盪不安 。」以民俗角度來看，家中需要清掃或整修，最好是除夕夜後，就別繼續敲敲打打。年節倒數，居家檢查修繕，也要超前部署。

