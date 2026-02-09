獨家／過年越吃越有錢！馬上有錢甜點＋開胡冰淇淋蛋糕

岩燒過的乳酪蛋糕被裝在印有鈔票的紙盒裡。（圖／東森新聞）



過年送禮要別出心裁！像是把港式甜點做成擬真的水果充滿趣味，更特別的還把冰淇淋蛋糕做成麻將放大版，放上1萬、6萬、8萬元造型，甚至有的更把乳酪蛋糕包裝成千元大鈔，猶如一疊疊20萬元。在馬年新春送禮，有讓人愈吃愈有錢的感覺

馬年到，一匹馬身上掛著滿滿的千元大鈔，一打開不得了，岩燒過的乳酪蛋糕，被裝在印有鈔票的紙盒裡，原來是年節討喜禮盒。

烘焙業者胡瑞堂：「乳酪蛋糕裡面是金黃色的，看起來就是很討喜，很喜氣顏色。其他我們會再製作以台灣水果為主的鳳梨蛋糕，這個東西，它的特色也是金黃色的，就是看起來很美味很可口。」

馬上有錢太直接嗎？那還有這一種麻將的，1萬、6萬和8萬放大版，這是用巧克力裝飾的一路發，底下是海鹽焦糖冰淇淋，搭配海綿蛋糕。

民眾：「新的一年，大家都會希望自己想要變有錢，所以我覺得這個滿有趣，感覺送長輩會滿喜歡的，大家會都滿喜歡的。」

民眾：「感覺過年可以買買看，大家一起吃，大家一起發財。」

大玩變裝秀的還有這一個，水果箱上寫著新春蘋安、大橘大利。紅通通的蘋果、黃澄澄的橘子，但是一扒開居然有滿滿餡料，其實是偽裝成水果的流沙包。港式餐廳推出象徵黃金滿溢的港點，用擬真水果方式呈現，增加趣味性。

從包子到冰淇淋甚至蛋糕，就是要讓你馬年來臨、馬上有錢、一路發，還要大吉大利。

