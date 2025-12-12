獨家／違停釀禍！3大車停紅線 汽車駕駛閃避逆撞騎士

女騎士當場沒了意識，被緊急送醫，開刀搶救。（圖／東森新聞）





早上8時多，新北新莊區民安路上一名女騎士騎車去上班，順路買早餐，卻被逆向轎車撞上，當場沒了意識。警方調查，當下因為有2輛工程車和1輛貨車違停在路邊，肇事駕駛為了要繞過這3輛違停車，跨越雙黃線逆向行駛，才會造成車禍發生。針對違規部分，後續警方也將開單舉發。

騎士剛騎到早餐店門口，想說移個車把車停好，但對向的車卻高速逆向衝過來。騎士瞬間被撞到，不僅鞋子掉了，右腿還被壓在機車下，一旁還有2台機車也被波及。

但肇事駕駛怎麼會逆向，從遠處監視器來看，原來路邊有3台大車違停，騎士要繞過違停車，整台車跨越雙黃線逆向行駛卻撞上騎士。

目擊民眾：「我是聽到聲音，很像是門關很大力的聲音，我就趕快出去看，想說是不是我們的玻璃門掉下來，我就看到一個女生被車壓著，對向本來是有停2台工程車，導致路縮減，那就是會變成跨越雙黃線，但是他就開得太過來了。」

警方獲報趕抵現場，被撞的蘇姓女騎士，頭部、身體多處挫傷，還有左大腿骨折，當場沒了意識，被緊急送醫，開刀搶救。

事發就在新北新莊民安路上，當下共有3台大車違停在這，除了第一台是來送貨的之外，後面兩台工程車疑似準備要施工，還沒開始就先發生車禍。

根據調查，違停的工程車疑似要做委外線路施工，事故前20分鐘就擺起三角錐臨停，加上這條路通往捷運站，車流量本來就大。

附近民眾：「很危險啊，因為他開超越雙黃線，是不是不能超車，這個路就這麼窄。

車輛違停害車禍發生，警方開單舉發。但最無辜的，還是上班途中，想買個早餐的女騎士，駕駛逆向超車撞傷人，後續也得負起責任。

