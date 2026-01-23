獨家／違停駕駛「否認」熟識警 坦承難停車有臨停

有民眾騎車前往台北監理所，為了辦事圖方便，竟然從監理所的出口處逆向騎進去想要臨停。（圖／東森新聞）





重機臨停監理所和駐警爆口角！有民眾騎車前往台北監理所，為了辦事圖方便，竟然從監理所的出口處逆向騎進去想要臨停，當場遭到駐衛警攔阻驅離。但男子不滿，指控代辦業者車輛也是臨停在出口處，痛批駐警根本是選擇性執法，因此與駐警當街爆口角。對此監理所也做出回應，強調出口處都不能臨停。

到底監理所的駐衛警跟這位駕駛是不是認識，《EBC東森新聞》實際找到這位車主，他說他是幫車行來換牌，只是打個招呼，否認雙方認識，不過坦承因為附近難停車，有短時間違停。

事實上，位在北市八德路的監理站，違停情況經常上演，雖然有停車場，不過來辦的民眾太多，100個停車根本不夠用，附近停車空間太少，是亂象叢生的原因。

被指控違停駕駛：「沒有什麼叫認識的，我們只是出入，我們是屬於車行不是監理所，就見面打個招呼，我不知道什麼叫認識。」

他就是被指控違規臨停的駕駛，遭質疑跟駐衛警關係匪淺。被指控違停駕駛：「沒有，他說我們認識勾結，沒有什麼好勾結的，可能會耽誤一點點，是沒有辦法控制的，車真的不好停。」

坦承有違規臨停一下下就離開，但類似的違停情況，在監理站經常上演。正門八德路上明明是畫紅線，不少汽機車臨停，一排看過去一台機車外，後面就有三輛小客車，有的車甚至還停好幾分鐘。對面也是好幾輛車違停，通通都是來監理所，驗車換牌領照等等。

重回八德路監理所現場直擊，到了民眾所指控的地點，現場就有2輛車違停在這，一輛是轎車一輛是小貨車，車子上面根本沒有掛牌，這輛車不能夠上路，不少民眾就反映，監理所附近的停車空間太少，才是亂象叢生的原因。

沒地方停車下，四周隨處可見違停，有駕駛怕被檢舉開單，甚至把後車廂掀開，不讓人拍到車牌。事實上，位在北市八德路的台北市區監理所，占地3千多坪是塊方形用地。除了部分車格外，四邊都是畫紅線，雖然有提供100個車位，可位在台北市中心，龐大業務量上門，民眾多，根本不夠使用。

儘管有規劃要搬家，不過新址被居民反彈，遲遲沒譜。對此監理所表示，道路畫線是北市府權責，取締執法權也只有警察有，只能呼籲用路人遵守或使用大眾運輸前來，免得又吃罰單，荷包集體瘦身。

