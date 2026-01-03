獨家／違規！占路邊停車格當賣場販售高檔貂皮大衣

警方表示，占用車格做生意，即使有繳停車費，同樣違法。（圖／東森新聞）





高雄街頭有一輛進口轎車不定時出沒在某處停車格，車上鋪滿各式進口貂皮大衣、圍巾、皮包。不少民眾看到他擺攤，都會好奇上前挑貨，有挑到喜歡的款式也不需擔心合不合適，因為老闆還在人行道上擺了一面穿衣鏡，讓顧客試穿。老闆說自己賣得很便宜，不過占用停車格擺攤做生意，已經觸法，最高可罰2400元。

客人挑了喜歡的衣服想試穿，老闆很貼心準備了穿衣鏡放在人行道上，讓你現場試穿看合不合身。有路過的民眾站在對街觀看，越看越覺得有趣。

記者vs.民眾：「你感覺他們是在賣二手衣嗎？（感覺啦，因為我還沒有過去啊），會吸引你過去就對了。」

毛皮大衣進口商曾先生：「這都是鱷魚皮，這個是貂皮，而且這些都是國外合法養殖的，所以我們都是合法進口。這是賽車服，一般重機店一件都要好幾萬。」

停在停車格賣進口衣物的老闆，就是來自嘉義的曾先生。他是服飾進口業者，專門向國外工廠進口毛衣和皮包販售。光是他身上的這件貂皮大衣，就要價6萬8千元。開著轎車北中南四處擺攤賣衣服，是為了清庫存。

毛皮大衣進口商曾先生：「在別的地方一件貂皮可能要十幾、二十幾萬，問到我這個價錢比較低，就會介紹朋友，也會一次買好幾件。我最高紀錄有客人，前前後後幾年，一共跟我買了230件，來這邊有一種尋寶的感覺。」

不過，路邊停車格是供有需要的民眾使用，警方表示，占用車格做生意，利用道路作為工作場所，即使有繳停車費，同樣違法，依《道路交通管理處罰條例》可開罰最高2400元。

民眾：「停車格嘛，如果是尖峰上下班時間，大家都需要用，你卻占著來做買賣行為，當然不OK啦。」

記者vs.毛皮大衣進口商曾先生：「有被警察開過罰單嗎？（偶爾啦，啊就繳罰單啊）。」

老闆也不諱言，擺攤這麼多年，占用停車格賣衣服，多少收過罰單，不過仍堅持低價出清庫存，就算挨罰也心甘情願。

