獨家》遭國民黨開鍘！何鷹鷺明仍去開中常會：處分書下來對外說明

國民黨中常委何鷹鷺在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論。考紀會18日臨時提案，依《黨員違反黨紀處分規程》第15條規定，通過予以何鷹鷺女士停止黨職處分。 圖：翻攝抖音

[Newtalk新聞] 身具中配身份的國民黨中常委何鷹鷺日前遭爆料，拍攝談論促統言論的短影片，引發社會熱議。國民黨今（18）日火速召開考紀會開鍘「停止黨職」處分，並強調黨紀沒有模糊空間。不過，何鷹鷺晚間接受《Newtalk新頭殼》電話訪問時談到，明天依然會到國民黨開中常會，目前尚未收到處分書，等收到後會對媒體說明。

國民黨中常委何鷹鷺以個人名義在社群平台「抖音」開設帳號，拍攝影片內容涉及推崇中共領導人毛澤東、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引起軒然大波。

廣告 廣告

經國民黨考紀會予以「停止黨職」開鍘後，何鷹鷺今晚接受訪問時透露，明（19日）仍會前往國民黨開中常會，不過其原先說明是上午10點，但未有說明原因，最後只說會去中常會。

何鷹鷺受訪時心情低落，本來不願受訪，因好姐妹前往關心。但記者為確認明日前往國民黨原因與細節，何透露，至今尚未收到考紀會的處分書，明會去中常會開會，等到考紀會處分書下來會再向媒體說明。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文就任主席！國民黨支持度微幅上揚3.9%

藍白二修財劃法 民進黨轟荒唐：強迫取財、地方直接躺平等錢來