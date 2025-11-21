獨家／「遭拍片罵」義大利團返台！團員「義英」雙聲道開嗆

義大利團遊客接受東森新聞獨家訪問。（圖／東森新聞）





先前有一團台灣遊客到義大利一間披薩餐廳用餐，結果意外遭到店家公審。如今這義大利團的台灣遊客，也現身接受《EBC東森新聞》獨家訪問，先是用義大利文、英文對老闆開轟，還質疑他很狡猾，不僅開假的Google Maps吸收網友砲火，事後還刪掉道歉文。

先前跟團遠赴義大利玩的遊客，在義大利披薩風波過後，獨家接受《EBC東森新聞》訪問，一開始砲火先對準他。

義大利披薩店業者：「我再一次向你們道歉，我為我拍的那支影片致歉。」

義大利披薩事件團員：「你的行為是有後果的，這不是句開玩笑可笑著帶過，我們不接受你那偽善的道歉。我們毫不在乎你這智X，你讓我們高齡80歲的奶奶落淚，我們也將讓你落淚。」

強調不接受餐廳老闆道歉，台灣團客怒批義大利老闆道歉不情不願，後續還小動作不斷。義大利披薩事件團員：「他所謂的道歉影片，根本就是一個高級酸的反串，而且他道歉後隔天，就刪掉了這個影片。」

團客說，發生事情的那一晚，晚餐是自理，所以他們一團16人，5人決定去別家餐廳，其餘的13人則由導遊帶去披薩店消費。不過入座前早就詢問過老闆，可付人頭費、飲料，但少點一點披薩可以嗎？業者也說OK才進場，沒想到卻是遭到公審對待。

義大利披薩事件團員：「這個餐廳在Google Map上，他創了一個新的餐廳位置，他就用這個新的帳號吸收砲火，然後當這些負評都過了，風頭過了，他就把它刪掉了。」

至於為何會選這間披薩店，是因為團員中有位80多歲的奶奶走了一天路，不想跑太遠才就近吃。而事件爆發後也影響到團員們的心情，希望旅行社能介入，向國際單位申訴。

義大利披薩事件團員：「呼籲我們的旅行社，請他們挺身而出，個人要去申訴會很難，所以會希望能夠以業者的身分，代表團員出面。」

雖然這披薩店並非與旅行社有合作，但旅行社最後也回應，往後會一概拒絕合作，也進一步通報官方單位，協助旅客維護權益，不讓類似狀況再發生。

