獨家／邀大家「存我的載具」男po兩天獲逾百張才憂惹禍

有民眾把自己的手機載具PO上社群，要大家「隨便刷」，原本以為只是好玩，沒想到網友超捧場，短短兩天就刷進上百張發票，讓他嚇得發問，要是一個月小額累積金額破百萬，會不會被國稅局盯上。國稅局則點出，這樣的行為確實已經有「洗發票」的疑慮。

現代人求方便，不少人會把載具設成桌面，因為很多時候結帳時手忙腳亂，一時找不到載具，可能把發票印出來，或借朋友手機來刷，現在竟然還有人直接把大家當朋友，把自己的載具PO上網，歡迎大家來共用。

當事人W先生：「當初就只是有趣而已，沒有想說讓大家刷，目前金額大概一萬初。」

W先生甚至研究起大家「抖內」的發票內容，來自全台各地同一時間各種午餐消費，短短兩天帳戶湧入近百張發票，金額累積超過1萬，W先生才意識到情況逐漸失控。

當事人W先生：「我就怕我沒有這個經濟能力，但一個月後真的進來幾百萬，感覺就很不尋常，一定會被查。」

會怕不是沒道理，因為根據法規，無正當理由取得大量小額不合常規發票。不是刷的人心甘情願，這行為就沒疑慮。

國稅局納保官：「網友PO上這個載具，他的確就像我們說，他有洗發票的疑慮，但如果對方說這個發票是要捐贈給他，這是他們私權問題，那我們經過查核，獎金還是會給。」

如果中獎，國稅局有權拒絕給獎，只要是信用卡或電子支付，就能回追原消費人，除非原消費人直接答應無償贈與，才沒問題。以為只是有趣，卻踏進法規灰色地帶，衍伸後續麻煩，恐怕不太划算。

