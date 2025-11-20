獨家／邀范姜彥豐唱新歌被疑蹭熱度 謝和弦：我是不是該道歉？

謝和弦主動伸出友誼之手，邀約范姜合作新歌〈我們說好的〉。（圖／翻攝自謝和弦IG）

粿粿背叛老公范姜彥豐，與王子邱勝翊的婚外情風波鬧得沸沸揚揚，謝和弦（R-chord）力挺范姜之餘，也主動伸出友誼之手，希望邀約范姜合作新歌〈我們說好的〉，不過，此舉卻被質疑有蹭范姜熱度之嫌，對此，謝和弦問：「我是不是應該要道歉？」老婆兼經紀人陳緗妮回應：「我們原來沒有要曝光這件事，並非刻意提的。」

對於邀約范姜合作，陳緗妮以經紀人的角度說：「他（范姜）上了闆妹的直播，看得出來狀態有點辛苦，阿扣覺得心疼，我們都認為他帶個作品感覺會更好，我們也只是好意。」而該首歌〈我們說好的〉是幾年前謝和弦所寫demo，直到最近事件延燒，重新審視作品後，覺得很適合范姜演唱。

粿粿背叛老公范姜彥豐，與王子邱勝翊發展婚外情。（圖／翻攝自粿粿IG)

謝和弦聽了范姜演唱的〈守護你的微笑〉，大讚范姜歌聲很空靈，有用靈魂在唱歌，他說：「我很看好他走歌手這條路，請他對自己要有信心。」他透露有到范姜的社群網站留言，讚美他唱歌好聽，有條件成為一位歌手，隨後再度補了一槍說：「他唱歌比王子好聽。」因謝和弦曾寫了一首〈那不是雪中紅〉給王子、毛弟與小傑組成的JPM演唱，相當了解王子的歌藝。

范姜遭老婆粿粿背叛，至今未回應謝和弦的邀約。（圖／翻攝自范姜彥豐IG)

雖然挨罵蹭熱度，謝和弦與老婆陳緗妮仍舊抱持單純合作的想法，陳緗妮說：「不見得每個藝人都會願意把自己難過的部分轉化成演出的養分，我覺得他現在的狀況應該很混亂，這段路程應該會蠻辛苦的。」不止嘴上說說，陳緗妮也傳了訊息及寫E-mail給范姜，但至今未讀未回，范姜部分完全沒有回應。

