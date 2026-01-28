獨家／還公布住家外觀！賓賓哥軍師直播恐嚇 圤智雨母成報復對象

記者楊忠翰／台北報導

賓賓哥軍師林炯良在直播時公開恐嚇圤智雨及其母親，圤智雨前往派出所報案。（圖／翻攝畫面）

抖音網紅「附庸風雅的獅子」林炯良，27日下午1時38分直播時，公開恐嚇網紅推手圤智雨及其家人，內容提及「只要我媽媽發生任何一點事情，圤智雨媽媽就準備在外面遊街曬太陽」等字句，明顯威脅他人生命安全，引起網友群起撻伐，圤智雨隨即前往派出所報案，沒想到林炯良有恃無恐，又發布圤智雨住家外觀的限動，明顯挑戰警方公權力。

據了解，昨天下午1時38分，林炯良在抖音平台直播時，多次點名另名網紅圤智雨，還將對方母親列為報復對象，內容提及「只要我媽媽發生任何一點事情，圤智雨媽媽就準備在外面遊街曬太陽」、「碰到家人就是死路一條」、「十倍奉還」等字句，林炯良更揚言，倘若找不到實際行為人，將把所有責任算在圤智雨身上。

廣告 廣告

不僅如此，林炯良還在直播中提及圤智雨住家，並表示：「你的住址應該會在我手機裡面」、「明天應該會有人去找你，開始去等你，最快今天晚上」、「每天在家附近注意一下」，網友不禁直呼：「直播變成恐嚇現場」；除此之外，林炯良也強調，即使相關內容遭到側錄或外流，他也會全權負責，態度十分強硬。

昨天下午4時許，圤智雨前往文林派出所提出恐嚇罪告訴，警方已依法受理報案；圤智雨表示，林炯良對外開設線上課程，並以「老師」身分自居，卻在直播時恐嚇他人生命安全，令人難以理解。

圤智雨還說：「之前他還曾在直播中說要動用國台辦，這樣的人為什麼可以當老師？我希望相關單位能夠嚴加調查，看看是否涉及其他違法事項。」；圤智雨痛批：「玩抖音玩到跟他一樣變成社會事件，真的建議他去檢查一下腦子。」

對此，士林分局表示，本分局已依規定受理報案，針對網紅間利用網路平台相互恐嚇、威脅之不法行為，本分局嚴正警告，凡藉由社群媒體、直播或通訊軟體散布恐嚇、暴力或報復言論者，已明確觸犯刑事法律，警方將依法究責，絕不寬貸；無論帳號是否匿名、是否具影響力或粉絲數多寡，將全面追查幕後實際行為人，一一到案說明。

士林分局重申，網紅不是免責身分，聲量更非護身符，任何挑戰公權力、以網路恐嚇製造社會不安者，警方必定追查到底，依法嚴辦。

賓賓哥軍師林炯良在直播時公開恐嚇圤智雨及其母親。（圖／翻攝畫面）

圤智雨前往派出所提告後，林炯良又在限動公布圤智雨住家外觀。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

對方車上留鹹濕紙條！要求下屬代查情敵個資 北市副所長被起訴

怒嗆教育失敗！不滿20歲男未禮讓優先席 七旬翁揮拳打傷人

兄弟當街逞凶！拒載喊關門小力點 小黃司機被雙煞拖下車痛毆

喊名字讓他認栽！國立女大生如廁被偷拍 靠手機認出男同學身分

