獨家！還有下一波通緝名單？八炯反懸賞中共高官降低威脅！
論壇中心／李佳穎報導
中國昨（13）日大動作針對反共網紅八炯（溫子渝）、饒舌歌手閩南狼（陳柏源）兩人發布「懸賞公告」，祭出最高達百萬元新台幣的懸賞金，蒐集兩人的違法犯罪線索。當事人八炯當（13）日晚也發文上傳一張印有兩位中共高官無碼大頭照的「反懸賞通告」更開嗆說：「好好玩」。對此，網紅八炯在《台灣最前線》揭露，反懸賞是為了讓「此事娛樂化，藉此降低威脅。」並預告接下來一定還有下一批名單。
另外，八炯分析，習近平在四中全會大規模軍改後，反而鞏固了黨內地位，這也提升了2027武統台灣的機率，因此勸誡台灣人，應該要即早做好覺悟、並加強與美國、日本的關係，提升我們自已的心防、心戰。
原文出處：最前線(影)／獨家！通緝不止這波？八炯反懸賞中共高官「娛樂化降低威脅！」
