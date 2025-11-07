獨家／還沒出國就先被騙錢！「假簽證」網站偷走卡號、個資

有民眾申請泰國簽證，不小心進入假網站，輸入卡號付款，輸入個資與信用卡號後，遭到多收費2千多元。（示意圖／Pexels）





要休假出國旅遊要小心喔！現在有很多假簽證網站，就有民眾申請泰國簽證，不小心進入假網站，輸入卡號付款，輸入個資與信用卡號後，遭到多收費2000多元，錢甚至差點拿不回來。專家就提醒了，損失2000多雖然不是鉅額，但卡號跟個資可能被不肖人士偷走盜刷，損失恐怕更慘重。

全白設計鏡面裝飾，泰國清萊白廟觀光客必訪，還是欣賞夜晚水燈節表演。開心出遊但要小心，有民眾要去泰國，上網申請電子簽證，沒想到居然遇到假網站詐騙。

當事者Charlie：「網站前面其實跟一般我們在用落地簽的時候，蠻像的就是，你填你的出國目的，然後你的護照內容等等，到最後一個它有寫一個付款。」

搜尋跳出第一個網頁不疑有他，填寫完航班住宿旅遊資訊，最後一步付款，2050美金讓你選急件加急，輸入信用卡之後，沒想到居然刷下去金額是2000多塊台幣，幣值根本不同，才讓他驚覺不太對。一查才發現申請泰簽根本不用錢，這一切攏係假。

當事者Charlie：「銀行他們那邊說，因為不是被盜刷，算是我主動把我的卡號輸進去的，所以不一定可以將錢拿回來。不過大概是隔了1到2個禮拜，我就收到這次的退款。」

信用卡達人子勛：「銀行就用爭議款項的方式來做處理，但如果網站又有要求，你要輸入背面末三碼，哇！那可能更簡單。可能在小額支付上面，3000塊錢以下，它可能就不需要透過任何的授權，它就可以去做刷卡的動作。」

等了快兩周，附給銀行截圖、付款資訊等詳細內容，總算把錢拿回來。但其實像是免簽的美國、英國，這種申請電子授權入境的網站鋪天蓋地，通常搜尋跳出來贊助，這些基本上都是假的。舉美國ESTA來說，官方收取40美金，相當於1237台幣，但就有假網站收取高達121美元費用，是原本的3倍價。

律師廖芳萱：「這樣的網站後來就停掉了，你根本無從追索，所以其實民眾最主要還是要保護自己的財產權，如果覺得可能有被盜刷的可能，最好還是去除了止付之外，就把這張卡給停掉。」

騙騙騙！出門旅遊前，千萬要小心再小心，別落入假網站的詐騙陷阱，到時候不只旅行的好心情被打壞，個資卡號也全都被騙騙去。

