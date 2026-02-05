獨家／還能開？貨車後輪壞隨時噴出 竟硬開4小時

警方表示輪胎壞了還繼續開，最高可罰6000元。（示意圖／東森新聞）





高雄一輛小貨車左後輪壞了，輪胎皮隨時噴出，竟然開在路上至少4小時，民眾看到都嚇壞。這輛車上原本載著重物，加上輪胎破，重物加速輪胎洩氣，導致車子開始變傾斜。保養廠業者說，通常不可能開這麼久，因為不只是輪胎皮會噴出，還可能輪框會摩擦起火，甚至轉彎都容易翻車。

小貨車出現怪聲，越開聲音越明顯，仔細看左邊輪子隨時要飛出，車斗斜一半，卡榫也壞了。小貨車前天（3日）下午4點出現在高雄榮總路，民眾看到大傻眼，這種車可以開出來嗎。民眾：「很危險。」

這輛車輪胎都壞了，沒有停在路邊，被民眾發現連續開了好幾小時，因為4個小時前，它出現在附近的新庄仔路。目擊民眾：「這是怎樣，載太重嗎？」

當時輪胎還沒有明顯洩氣，車斗的左後方有傾斜，車上載著不少重物。當時小貨車就是經過高雄新庄仔路這邊，在經過幾個小時之後，它原本車上是有東西的，但是東西都不見了，很可能就是來到這附近，把東西拿去賣。

先是輪胎破，加上車上的重物，推估少說上百公斤，車斗越來越斜，加速壓在輪胎上，輪胎承受重力越來越大，加速洩氣，這樣一直開容易翻車。

保養廠業者李鳳鳴：「應該是沒有氣、破洞了，開的時候等於我們輪胎的皮一直摩擦，摩擦到最後的時候，我們把這個輪胎擠壓出來了，擠壓出來之後，就像這鋼圈一直在地上摩擦摩擦，剩下這樣摩擦，然後就會產生火花。」

保養廠業者看到車子輪胎壞成這樣，還能繼續路上馳騁也很驚訝。網友說這輛車到處趴趴走，不只是在左營看的到，連大寮也出現過，警方說裝載貨物不穩妥，最高可罰18000元，另外輪胎壞了還繼續開，最高可罰6000元，加起來最高可罰24000元，相比之下，駕駛去換個輪胎，可能還便宜許多。

