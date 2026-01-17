獨家》那一晚，台積電董事長魏哲家在文華東方的「關鍵飯局」

1月15日晚間，台北文華東方酒店燈火通明。就在台美貿易協議正式對外公布的前一夜，台積電董事長暨總裁魏哲家，低調卻大陣仗地宴請台北財經媒體高層。時間點敏感、對象關鍵，這場飯局，格外耐人尋味。

破天荒的一次

熟悉台積電的人都知道，無論是在創辦人張忠謀時期，或其後的蔡力行、劉德音年代，台積電極少、甚至從未以「集體宴請」方式款待這麼多媒體高層。這是台積電有史以來第一次。

當天行程其實緊湊而連貫。下午，台積電才剛結束備受市場關注的法說會；晚間，便轉往文華東方地下二樓、以粵菜與隱密性聞名的雅閣中餐廳，直接設宴。

財經圈「叫得出名號的」全到齊

當晚座上賓，幾乎囊括台北財經新聞版圖核心：聯合、中時、工商、經濟日報、《商業週刊》、《今周刊》、《財訊》、《電子時報》、《中央社》等媒體高層全數到齊。星級桌菜一字排開，氣氛輕鬆卻不失專業。

台積電剛繳出亮眼成績單——去（2025）年第4季毛利率站上6成。放眼全球上市公司，能與之比肩的大概只有超過7成的輝達，可以說屈指可數，而台積電總市值在近期一路往前躍進到全球第六（約1.7兆美元）。在這樣的背景下，魏哲家當晚心情顯得相當不錯。

台積電日前舉辦法說會，2025年第4季財報，數據表現令人驚艷。（資料照，柯承惠攝）

問題很尖銳 回答很「底層」

席間，財信傳媒董事長謝金河、電子時報社長黃欽勇、商周執行長郭奕玲等人輪番拋出問題。

焦點自然繞著幾個市場最在意的議題打轉：

* 台積電真正的競爭優勢是什麼？

* 美國設廠成本與台灣差距有多大？

* 美國客戶的需求是否正在「逼迫」擴產？

* 《紐約時報》所指「再蓋5座美國晶圓廠」是否屬實？

魏哲家並未正面回應這些問題，但他反覆強調一件事：台積電的領先，不是單一技術，而是一整套長期累積、對手難以複製的系統性能力。從製程整合、客戶信任到量產經驗，他講的多是瑣碎細節，卻正是外界難以用一兩句話總結的「贏家底層邏輯」。

法說會留下的「伏筆」

其實，線索早已在當天下午的法說會中出現。針對《紐約時報》報導，台積電疑似承諾在美國再建至少5座晶圓廠、以換取美方調降對台關稅，魏哲家當時並未直接回應，但他提到，公司已購入第二塊土地，將支持未來擴張、提供更多彈性。市場解讀，這無疑是在為亞利桑那州產能擴充預作鋪陳。

史上最大資本支出 魏哲家坦言「我也緊張」

因應AI、5G與高效能運算（HPC）需求暴增，台積電宣布，2026年資本支出將上看520至560億美元，創下歷史新高。法人憂心：會不會太快？會不會遇上AI泡沫反噬？

魏哲家在法說會上的回應相當直白，「這個數字，是跟客戶密集討論3到4個月後的結論。」他甚至坦言，「AI需求是真的，我其實也比你們還緊張，因為萬一不是，那將是台積電的大災難。」

台積電董事長魏哲家表示 ，「AI需求是真的，我其實也比你們還緊張，因為萬一不是，那將是台積電的大災難。」 （資料照，柯承惠攝）

亞利桑那「Giga Fab」藍圖浮現

談到美國布局，魏哲家透露，亞利桑那廠的良率與缺陷密度，已「幾乎與台灣相當」。美國AI客戶對產能的要求非常高，目前產能吃緊，台積電正努力縮小供給缺口。未來，兩塊合計約2,000英畝的土地，將整合成全球級的Giga Fab，就地支援美國AI、5G與HPC需求。

面對英特爾：不是砸錢就能追上

至於競爭對手英特爾，魏哲家的態度既謹慎又自信。他直言，先進製程的複雜度，早已不是「錢砸下去就會成功」的產業；競爭需要時間，而台積電三十多年來，正是在競爭中一路成長。

那一晚的真正訊號

回頭看，這場文華東方的夜宴，與其說是單純的媒體餐敘，不如說是一場精心安排的「信心管理」場合。在高資本支出、地緣政治、對美投資與產業競逐交織的關鍵時刻，魏哲家選擇親自出面，向台灣最重要的一群「訊息放大器」說清楚一件事——台積電知道自己在做什麼，也知道風險在哪裡，但更清楚，自己為什麼能贏。

這，或許才是那一晚，最重要的訊息。

