獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻

邱澤（右）台上深情誓言，感動許瑋甯。（讀者提供）

邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。

婚禮上，許瑋甯換穿3套禮服美登場，邱澤誓詞以「小朋友」稱呼許瑋甯，希望兒子全部都像許瑋甯，此話一出，讓許瑋甯落淚，全場也哭成一片，邱澤哽咽：「我會牽著妳的手直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊，我希望下輩子經過妳身邊，妳可以認出我，我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」誓言真摯感人。

許瑋甯也以「我的小朋友」稱呼邱澤，她提到對邱澤有3次動心，最終極的動心是在他的貼心，「有次工作結束，你知道我怕冷，從樓下燒了熱水，跑上跑下放了一整個浴缸讓我取暖，你把家人、朋友的事，都當成自己的事希望幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏。」她最後承諾：「我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」新人深情一吻，全場響起如雷掌聲。

邱澤（右）和許瑋甯深情一吻，全場掌聲。（讀者提供）

很開心我們能變成彼此小朋友，在對方面前毫無保留做自己，一起看電影哭到眼睛腫起來，為了一件無聊事情，笑到肚子很痛，一起看世界每一個風景，一起理解所有未知事物，每一分每一秒我都覺得很幸福，我的小時候搬了很多次的家，後來打排球、進球隊，開始住校，後來當演員工作，劇組去哪我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見了妳，看到妳跟家人相處，我才開始對家有了想像，原來不是在哪裡，而是有了彼此就有家，有了在乎的人，才是家。

寶寶來到世界上，我希望他全部都像妳，我希望他可以愛我們，就像妳愛家人一樣，婚姻是承諾是陪伴，我會牽著妳的手直到世界盡頭，直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊，我希望下輩子經過妳身邊，妳可以認出我，我會照顧妳陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。

我的小朋友，你第一次打動我時候，是因為我們擁有好多本一樣的書，第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們聽歌走很久的路，走到口很渴要買水，發現口袋沒有錢，但是我們決定繼續走下去，第三次打動我是直接問我妳想做我女朋友嗎，最終極的動心，有次工作結束，你知道我怕冷，樓上燒了熱水，跑上跑下放了一整個浴缸讓我取暖，你把家人、朋友的事，都當成自己的事希望幫上忙，你讓我看到肩膀、愛屋及烏。

我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手，我喜歡看著你，我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場，我喜歡彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義，跟你在一起時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶，我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心，我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。

