獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」
邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。
邱澤寵妻愛寶寶的一舉一動，在他日前出席活動時溢於言表，當時即將迎來44歲生日的他，把生日心願留給妻小：「希望太太和小孩每天都能開開心心、平安健康。」日前他也是當爸爸後首度現身，為醫美出席活動，講到小孩忍不住露出燦笑，「只要小朋友笑一下，就覺得一切都很完美，一點點微笑，都覺得世界變明亮」，加上跟兒子互動就會秒變娃娃音，甚至被許瑋甯拍下來紀念，都在在看出昔日美男子，已經完美變身最帥奶爸。
他也透露，兒子出生時，「見到他的第一眼，很感動」，男子漢的他也不諱言當下甚至哭了。近來寶寶漸漸模樣改變，發現眉眼有點像爸爸，兩個月大後開始冒出髮際的美人尖，也是邱澤的個人特色，不過他迷戀嬌妻許瑋甯不在話下，坦言「希望小孩的全部都像她，連個性都希望像她，」被問到希望個性哪個部份像，他馬上搶答「可愛、溫暖、貼心」。
自認有了小孩後變得感性，邱澤連之前為電影到威尼斯影展時，都跟寶寶視訊，尤其平常在家餵奶、拍嗝、換尿布都是他一手包辦，第一次分開這麼久，邱澤萬千不捨都只能暗藏心內，他坦言：「出來就是工作第一。」他也熱愛捕捉寶寶的每個瞬間，笑說：「手機拍到容量快不夠了。」
邱澤兩岸工作多年累積財富，今年中在房仲圈傳出，以破億的價格賣出迪化街的古厝，曝光了他的隱形富豪身份，由於2016年邱澤在迪化街曾投資「孔雀歐亞料理酒館」，與當地頗有淵源，但邱澤經紀公司則澄清，「是經紀公司的資產，不是邱澤個人的資產。」嚴正否認傳聞。
更多鏡週刊報導
3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐
獨家／范姜彥豐爆王子、粿粿婚內不倫！ 金鐘夜見棒棒堂奪獎氣炸發聲
取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢 ㄚ頭打法律戰索討666萬
其他人也在看
邱澤許瑋甯傳11月底辦婚禮！地點曝光經紀人回應
男星邱澤與女星許瑋甯2021年12月無預警公開婚訊，令許多粉絲相當驚喜，不過，夫妻倆今年8月順利迎來兒子Ian，仍尚未舉行婚禮，先前也僅以「會補辦」簡短帶過。如今有消息傳出，兩人已選定婚期為11月底，且地點選在台北文華東方酒店。中時新聞網 ・ 1 天前
阿嬌戒酒1年後驚艷現身！暴瘦回4字頭「少女臉」粉嗨喊：女神回來了
曾被封為「顏值天花板」的香港經典女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌），出道超過20年始終是許多粉絲心中的女神代表。如今44歲的她，雖仍保持凍齡美貌，然而體態一度因健康與代謝問題起伏爆肥，讓外界相當關注。去年她因手部不明顫抖就醫，醫師懷疑與長期飲酒造成肝臟負擔有關，阿嬌也因此下定決心全面戒酒。時隔一年多再度現身公開場合，驚人體態曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
算過柯文哲超神準！命理師看蔣萬安結果驚人
[NOWnews今日新聞]命理師周映君過去曾鐵口直斷指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡；近日她再分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。周映君...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
吳宗憲「最漂亮小女兒」難得露臉！Sandy罕曝三姊妹合照 網驚豔：都好美
綜藝天王吳宗憲與妻子張葳葳育有3女1子，長女Sandy（吳姍儒）與小兒子鹿希派（吳睿軒）跟隨父親腳步進入演藝圈，二女兒Vivian與三女兒Olivia則一向低調，鮮少在鏡頭前露面。近日，Sandy罕見在社群媒體上曬出三姊妹同框照，原來是為了幫二妹Vivian慶生，畫面曝光立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 2 天前
「美國隊長」變奶爸！克里斯伊凡喜迎小公主 網讚幸福得像電影
好萊塢傳出喜訊！「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）與葡萄牙裔女星妻子艾芭巴普蒂絲塔（Alba Baptista）喜迎女兒誕生，正式升格當爸。向來對感情生活極為保護的他，這次雖未親口公開喜訊，但仍被媒體捕捉到滿滿幸福細節，粉絲直呼「這對夫妻的愛太有戲了！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
張庭全家福罕見曝光！15歲女兒美貌驚呆眾人
[NOWnews今日新聞]女星張庭和林瑞陽結婚多年，兩人婚後都淡出幕前，專注在家庭和事業中。昨（29）日行事低調的張庭罕見在社群曬出全家福，而她15歲的女兒瞬間成為了眾人的焦點，小麥色的膚色、跟媽媽相...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
獨家／超大咖歌王公布驚人月收入！變房地產大亨 日賺上班族10倍薪水
81歲的「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，宣布將於11月8、9日舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，台中連唱三場，主辦單位更替他申請「金氏世界紀錄」，成為高齡歌手連唱紀錄的傳奇，接受三立新聞網專訪，也聊到自己過去曾是房產大亨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱澤許瑋甯婚禮倒數！時間點曝光「已邀至親好友」
邱澤與許瑋甯結婚近4年，終於要在今年補辦浪漫婚禮！據悉這對因戲結緣的銀色夫妻檔，已悄悄敲定婚期，預計於11月底在台北文華東方酒店舉行婚禮，正好迎來兩人結婚4週年紀念日前夕，典禮目前已進入最後籌備階段。鏡報 ・ 1 天前
何如芸19歲帥兒深邃神顏像「混血王子」！網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 1 天前
客串2場戲剪短20公分頭髮 田中千繪怒槓黃秋生：「演起來超爽！」
金馬獎導演周冠威繼《幻愛》後推出全新懸疑校園電影《自殺通告》，劇情以「成績至上」為核心，揭露校園體制下的驚悚真相。片中田中千繪顛覆特別演出恩善中學的家長會主席，一登場就火力全開，且怒槓校長黃秋生，氣勢凌人。為呈現角色的強勢形象，她雖僅演出短短兩場戲，竟主動提議剪去20公分長髮，大讚：「演起來非常過癮！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
五月天阿信自稱「北投金城武」 欠歌至今終於被劉若英盼到合唱
《我們意外的勇氣》監製五月天阿信前晚意外地出現在自己社群的直播間，他開玩笑說自己是北投金城武，還要大家不要打錯他的綽號，樂翻了一堆五迷。然後他也特別提到自己欠奶茶（劉若英）一首歌，因為劉若英從疫情前就跟他邀歌，結果先等來阿信先幫品冠寫了一首歌，劉若英現在終於盼到了「意外勇敢的臉龐」。中時新聞網 ・ 1 天前
楊千霈告誡孩子「別像媽媽閃婚」 43歲還相信愛情：活著就是要找愛！
張景嵐與游沛宸主持Podcast「好丫」邀楊千霈作客，這次來到節目為舞台劇《倒數婚姻》宣傳，也與主持人們分享這幾年人生的重大轉變，無論是愛情婚姻、身體健康，她自嘲雙魚座很複雜，被問到會考慮再婚？她說：「一段感情到後面一定希望可以開花結果，有小孩、也需要有個爸爸，即便他是繼父都好，我以前每一段戀情都是想認真談，想到最後的。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
「陶朱隱園」買家一年持有成本逾200萬 相當於吃掉半坪房價
臺北市信義計畫區旋轉豪宅「陶朱隱園」日前出現首戶非關係人買家，房產業者進一步推估該戶的自住的房屋稅、管理費…等等其它相關持有成本，一年至少要花費超過200萬元、對比17樓每坪單價近400萬元，相當於1年持有成本就吃掉半坪的房價，若是不幸適用「囤房稅2.0」最高稅率4.8%，1年持有成本很大機率直接吃自由時報 ・ 1 天前
Sandy被問「好友王子介入粿粿婚姻」 曝「只知美國行1件事」
節目《小姐不熙娣》今（30日）舉辦「加薔版」記者會，歡迎薔薔加入主持行列，主持群Sandy吳姍儒、派翠克、薔薔3人從開場到結束都吵吵鬧鬧，令人期待「加薔版」節目將帶給觀眾更多樂趣。近日范姜彥豐爆料妻子粿粿外遇王子，王子好友Sandy與參加過《我愛黑澀會》的薔薔也被問及此事。鏡報 ・ 21 小時前
柯文哲走空亡預言反轉？命理師再揭「官司結局」 鄭弘儀一聽驚呼
柯文哲因涉京華城弊案、政治獻金侵占案被羈押1年，9月初以7000萬元交保，限制出境、出海、住居，需接受科技監控。過去曾經準預言柯文哲在66歲這年「走到空亡」的命理師周映君近日再以4字預言柯文哲官司結局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股大漲AI股出擊！京元電子、穎崴飆出漲停 台積電、鴻海勁揚
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上市指數今（29）日稍早以上漲208.8點，為28157.91點開高後，指數持續走高，最高一度上漲446.22點至28395.31點，但上櫃...FTNN新聞網 ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
王子遭控讓范姜彥豐戴綠帽 2個月前被問粿粿婚變反應曝光
范姜彥豐與粿粿傳3年婚變，2人被爆因贍養費談不攏，3個多月來皆未對外證實，今（10╱29）范姜彥豐在IG限動以「道德淪喪，婚內出軌」點名粿粿和王子（邱勝翊），更氣罵：「三觀崩塌！」太報 ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech ・ 20 小時前