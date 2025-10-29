獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」

邱澤過去曾因公益關懷弱勢小孩，當時就展現濃濃父愛。（本刊資料照）

邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。

邱澤寵妻愛寶寶的一舉一動，在他日前出席活動時溢於言表，當時即將迎來44歲生日的他，把生日心願留給妻小：「希望太太和小孩每天都能開開心心、平安健康。」日前他也是當爸爸後首度現身，為醫美出席活動，講到小孩忍不住露出燦笑，「只要小朋友笑一下，就覺得一切都很完美，一點點微笑，都覺得世界變明亮」，加上跟兒子互動就會秒變娃娃音，甚至被許瑋甯拍下來紀念，都在在看出昔日美男子，已經完美變身最帥奶爸。

廣告 廣告

邱澤宣布婚訊的發照愛妻之情溢於言表。（翻攝臉書）

他也透露，兒子出生時，「見到他的第一眼，很感動」，男子漢的他也不諱言當下甚至哭了。近來寶寶漸漸模樣改變，發現眉眼有點像爸爸，兩個月大後開始冒出髮際的美人尖，也是邱澤的個人特色，不過他迷戀嬌妻許瑋甯不在話下，坦言「希望小孩的全部都像她，連個性都希望像她，」被問到希望個性哪個部份像，他馬上搶答「可愛、溫暖、貼心」。

自認有了小孩後變得感性，邱澤連之前為電影到威尼斯影展時，都跟寶寶視訊，尤其平常在家餵奶、拍嗝、換尿布都是他一手包辦，第一次分開這麼久，邱澤萬千不捨都只能暗藏心內，他坦言：「出來就是工作第一。」他也熱愛捕捉寶寶的每個瞬間，笑說：「手機拍到容量快不夠了。」

許瑋甯生產後報平安，是唯一曬出寶寶的畫面。（翻攝IG）

邱澤兩岸工作多年累積財富，今年中在房仲圈傳出，以破億的價格賣出迪化街的古厝，曝光了他的隱形富豪身份，由於2016年邱澤在迪化街曾投資「孔雀歐亞料理酒館」，與當地頗有淵源，但邱澤經紀公司則澄清，「是經紀公司的資產，不是邱澤個人的資產。」嚴正否認傳聞。

更多鏡週刊報導

3年前就暗示？王子耶誕送「綠帽」照被挖出 網酸：早就準備好給范姜彥豐

獨家／范姜彥豐爆王子、粿粿婚內不倫！ 金鐘夜見棒棒堂奪獎氣炸發聲

取錢不容易／獨家！退股手搖飲沒收到錢 ㄚ頭打法律戰索討666萬