獨家／邱澤許瑋甯婚禮倒數計時 11月底辦人生大事
邱澤和許瑋甯結婚近4年以來，遲遲未舉行婚禮，日前他坦言「婚禮籌備中」，據悉小倆口早已定好婚期，就在11月底於台北文華東方酒店，也是兩人結婚4週年前夕，目前正倒數計時中。
邱澤婚後一切以老婆許瑋甯感受為重，許瑋甯不只一次強調自己是有儀式感的人，婚禮自然不能略過，當年宣布婚訊後，兩人就各忙各的，邱澤也到中國拍電影，今年小孩生了，許瑋甯也很快恢復身材，估計就是為了穿上浪漫的婚紗，見證重要的時刻。
據知情人士指出，兩人其實婚禮時間地點早已確定，而且就在11月底，距離不到1個月，近期雖喜帖尚未發出，但已口頭向至親好友邀請，讓大家先把時間空出來，屆時能出席婚禮。邱澤十分體貼愛妻，兩人得知將迎來寶寶，就馬上規劃婚禮。
日前邱澤出席記者會時，頻頻被追問奶爸生活點滴，他也大方分享，在被問到是否計畫補辦婚禮？邱澤露出神祕微笑，點頭認了「婚禮籌備中」，並承諾屆時會和大家分享甜蜜畫面。對於婚期是否在11月底？許瑋甯經紀人不置可否表示「靜候佳音」，算是默認。
