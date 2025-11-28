獨家／邱澤、許瑋甯婚禮誓詞曝光 許瑋甯揭邱澤讓她動心4個瞬間

邱澤、許瑋甯婚禮交換誓詞，兩人深情親吻。讀者提供

邱澤、許瑋甯的婚禮28日晚上在文華東方酒店舉行，邱澤與許瑋甯在婚禮上交換誓詞，內容曝光感動所有賓客，邱澤說：「當寶寶來到世界上，我希望他全部的像你！」還揭露他稱呼許瑋甯的甜寵稱號「小朋友」，讓許瑋甯當場淚崩。而許瑋甯的也揭露邱澤打動她的四個「動心瞬間」！

邱澤拿著誓詞對許瑋甯真情告別：「小朋友，很開心我們能成為彼此的小朋友，在對方面前毫無保留的作自己，一起看著某一部電影、哭到眼睛腫起來，為了一些無聊的事情笑得肚子很痛，一起看世界的風景、一起理解一切未知的事物，每一分、每一秒我都覺得很幸福。」

邱澤誓詞：「有了彼此就是家。」

「我小時候搬了很多次的家，後來打排球、進校隊、住宿舍，當了演員開始工作、劇組去哪、我就去哪，就這麼過著日子，直到遇見了妳。看見妳跟家人相處，我才開始有了對家的想像，原來有了彼此就是家、有了在乎的人就是家。」

邱澤、許瑋甯婚禮交換誓詞感動全場賓客。讀者提供

「寶寶來到世界上，我希望他全部的像你，我希望他可以愛我們、就像你愛家人一樣。婚姻是承諾、是陪伴，我會牽著妳的手直到世界盡頭、直到我們化成灰燼，我依然會在你身邊。」

「我希望下輩子，當我經過妳身邊的時候，妳可以認出我。我會照顧妳、陪伴妳，成為妳最堅強的後盾，在妳最需要的時候成為妳的依靠，我愛妳至死不渝。」許瑋甯聽到感動落淚，兩人在台上親吻，台下賓客掌聲如雷，許多人出場後紛紛喊「太感動！」

許瑋甯誓詞：「我喜歡你看著我的眼神。」

許瑋甯也對邱澤唸出自己的誓詞：「你第一次打動我的時候，是因為我們擁有好多本一樣的書。第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路，久到我們渴了，要買水的時候，發現彼此口袋都沒有錢，但是我們還是決定繼續走下去。」

「第三次打動我，是你直接問我說：『安安你想做我的女朋友嗎？』最終極的動心，是有一次工作結束，你知道我怕冷，你從樓下燒了熱水，跑上跑下的幫我放了一整個浴缸，讓我取暖。你把我家人的事、朋友的事都當成自己的事，希望可以幫上忙。你讓我看到肩膀、愛屋及烏。」

邱澤、許瑋甯雙方家長上台接受祝福。讀者提供

「我喜歡和你相處的時光，習慣不管到哪裡，你都牽著我的手。我喜歡看著你，我喜歡你看著我的眼神，尤其是每次我拿起麥克風唱歌，你都很開心的認真在捧我的場。我喜歡彼此聊天的時光，喜歡我們一起煮菜，一起講一些只有我們聽得懂的語言，這些美好的時光是因為你才有意義。」

「跟你在一起時，時間真的過得太快了，一轉眼，我們已經有了寶寶。我喜歡你在我懷孕的時候，每天都稱讚我可愛漂亮的貼心。我想要好好把握和你在一起的日子，謝謝你願意把我的家人當作自己的家人，常常跟我弟弟妹妹聊天，以後麻煩你多多照顧了。我很愛你，我想永遠跟你在一起的時候，都能變回像小孩子那樣的快樂幸福。」

邱澤與許瑋甯交換誓詞，兩人感動相擁。讀者提供



