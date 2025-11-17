獨家／邵奕玫被貼「問題學生」遭全班排擠 痛喊我沒有錯⋯委屈真相曝光
記者林汝珊／台北報導
台灣電影《自殺通告》影帝黃秋生、林予晞領銜主演，講述學年終考前夕，一封匿名「自殺通告」被大量複製散落校園，上頭警告：「七日後，將有人自殺！」以成績掛帥的高壓菁英私校，瞬間陷入恐慌。飾演乖乖牌學生、承擔極大讀書考試壓力的新生代演員邵奕玫，接受《三立新聞網》專訪，坦言自己在學生時期因為喜歡發表意見，常常成為老師眼中釘，因此被貼上「有問題的學生」的標籤。
邵奕玫坦言，自己從小就很清楚「不想要什麼」，所以當老師要求做不喜歡或不合理的事，她絕對會提出異議，也因此在學生時期被貼上標籤。她回憶國中時，被班導認為「煽動同學」，竟當著面宣布「不准大家跟她玩」，沒想到下課真的沒人願意靠近，最後只好轉學，「我其實沒有做錯什麼，我只是把大家的訴求講出來而已。」不過轉學後，卻聽到流言說「因為她頂撞老師被討厭才被轉走」，讓她常懷疑自己是不是不應該那麼強出頭？但同時又很清楚自己沒有錯。
邵奕玫透露自己曾是籃球校隊，受到籃球教練親自邀請加入隊伍，但班導卻極力反對，認為學生「就是要讀書，不能參加任何活動」。有次她練球晚到幾分鐘，被老師逮到逼迫她說出是哪位老師允許她去練球，她老實回答教練名字，卻遭到教練否認，導致她被記警告：「我那時候真的超委屈，我只是照老師說的做，結果兩個大人互相推責，最後錯的變成我。」
談到這部新作品，她坦言當初拿到劇本時，立刻感受到與角色的深刻連結，「我想演給那位老師看。雖然我不敢真的把連結傳給他，但我希望有一天他能看到。」談到家人，邵奕玫笑說父母都相當支持她走演員路，因為從小就不是典型的讀書型學生，「我爸沒時間顧我，就把我丟去學各種才藝，結果我除了讀書之外都很強。」電影《自殺通告》現正熱映中。
