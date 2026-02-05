獨家／部分屋頂式重機OK！輕型機車裝「車頂」掀隱憂

機車上方加裝折疊式頂棚，不使用時還能迅速收折。（圖／東森新聞）





駕艙機車有個優點，就是有頂棚遮風擋雨。事實上，台灣早在多年前就引進屋頂式重機，原廠就設計伸縮式，看騎士喜歡有車頂還是要拆卸，變成敞篷機車都沒問題。但一般的機車族就好奇，那未來輕型機車是否也能比照辦理，目前法規不允許外，怕有安全隱憂。

機車上方加裝折疊式頂棚，就像替騎士撐起一把專屬的行動雨傘，不使用時還能迅速收折，放進後備箱不佔空間。其實台灣多年前早就引進這款三輪式重機，是採屋頂式加蓋的設計，那外界就好奇，那未來一般的兩輪機車能不能也比照辦理，成為很多機車族關心的焦點。

以交通部現行規定，只要是一般兩輪機車自行加裝車頂或遮雨設備，就不符合原廠規格，一旦上路就是違規。但多數車主想避免風吹日曬，仍希望未來能有「合法的」屋頂機車。業者坦言，要是沒配套，恐怕會掀安全隱憂。

機車行老闆高先生：「危險來講的話，可能加蓋遮雨棚的機車，後視鏡的照明、行駛的方向會不會造成後方來車的危險。以台北市來看車流量太大，我是覺得比較不適合啦。」

對比車體較寬的大型重機，重量就約200公斤，騎起來穩定性較高，但一般輕型機車只有100公斤左右，要是加裝遮雨棚，車輛重心容易上移，一旦遇到強風迎風受力下，整輛車容易偏移晃動，騎士在控制平衡上會更吃力。

重機行業者：「因為一般機車總是兩輪，你加裝一個屋頂，還要想說會有側風問題，如果一陣風吹過來，車就會倒了。」

無論是兩輪式還是三輪式的「加蓋機車」，要是沒有完整的法規設計跟配套，安全問題依舊難避免。

