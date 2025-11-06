【獨家】郭台銘最後的孝心 早為母郭初永真在北醫設「專屬病房」、24小時照護
鴻海創辦人郭台銘高齡100歲的母親郭初永真女士，今（6）日傳出辭世消息。稍早，郭台銘在臉書證實，母親今早於台北醫學大學附設醫院安詳辭世，享嵩壽百歲。他表示，母親生於民國15年6月4日，並強調將遵從母親遺囑，「不發訃告、不設靈堂、不辦公祭」，以低調簡樸方式送別摯愛親人。
郭台銘在北醫設專屬病房、聘醫療團隊24小時照護
據消息人士指出，郭初永真女士近年健康狀況欠佳。郭台銘為了讓母親獲得最完善照護，早在台北醫學大學附設醫院設置專屬病房，並聘請專業醫療團隊進行24小時看護。
消息人士透露，之所以選擇北醫，是因為醫療資源完整，且距離郭家住所不遠，方便郭台銘隨時探視母親。
對此，台北醫學大學附設醫院則表示，尊重家屬意願，事關病患與家屬隱私，不便回應。
母親是郭台銘創業的精神支柱
郭初永真在郭台銘創業初期扮演關鍵角色。1974年郭台銘創立鴻海時，第一筆資金新台幣10萬元，正是她透過標會籌得並無條件交給兒子創業。郭台銘多次公開表示，母親的堅毅與信任，是他事業成功最重要的精神支柱，也讓他始終以「勤儉、誠信」為家訓經營企業。
樸實一生、家人眼中的「最會包水餃的媽媽」
郭初永真生性節儉，擅長料理，以包水餃、煎蔥油餅聞名。鄰里與親友常回憶，郭家廚房總是飄著香氣，朋友們都喜歡到郭家作客。她一生信佛、熱心公益，常前往廟宇祈福，也為兒孫健康平安祈禱。郭台銘對母親極為孝順，只要行程許可，總會返家陪母親共進晚餐。
為了照顧母親健康，郭台銘過去甚至曾投入家用PCR檢測儀的開發，期盼母親能獲得最即時的健康監測。多年以來，他也不時邀請藝人蔡琴、費玉清等人參加鴻海尾牙，只為讓母親開心聆聽喜愛的音樂。
